Tennis l’attesissimo protagonista non sarà a Roma | arriva l’annuncio ufficiale

arrivata l’incredibile notizie che racconta della mancata partecipazione della stella mondiale a RomaManca sempre meno al grande appuntamento italiano nel mondo del Tennis. Il 7 maggio inizieranno infatti gli Internazionali di Roma, torneo Masters 1000 che vedrà i migliori Tennisti al mondo a caccia dell’ambito trofeo, difeso da Alexander Zverev per il maschile e Iga Swiatek nel femminile.Internazionali di Roma: non ci sarà propri lui!La notizia dell’ultima ora però è clamorosa e riguarda un ritiro ufficiale: Novak Djokovic non parteciperà agli Internazionali d’Italia. sarà la prima senza dal 2007, data del suo esordio sulla terra battuta della capitale italiana. Un’assenza che naturalmente peserà parecchio ai tanti tifosi accorsi ad assistere all’evento e che volevano vedere l’ex numero uno al mondo all’opera. 🔗 Rompipallone.it - Tennis, l’attesissimo protagonista non sarà a Roma: arriva l’annuncio ufficiale Come un fulmine a cielo sereno èta l’incredibile notizie che racconta della mancata partecipazione della stella mondiale aManca sempre meno al grande appuntamento italiano nel mondo del. Il 7 maggio inizieranno infatti gli Internazionali di, torneo Masters 1000 che vedrà i miglioriti al mondo a caccia dell’ambito trofeo, difeso da Alexander Zverev per il maschile e Iga Swiatek nel femminile.Internazionali di: non cipropri lui!La notizia dell’ultima ora però è clamorosa e riguarda un ritiro: Novak Djokovic non parteciperà agli Internazionali d’Italia.la prima senza dal 2007, data del suo esordio sulla terra battuta della capitale italiana. Un’assenza che naturalmente peserà parecchio ai tanti tifosi accorsi ad assistere all’evento e che volevano vedere l’ex numero uno al mondo all’opera. 🔗 Rompipallone.it

