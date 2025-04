Tennis Djokovic salta Roma | momento complicato

Djokovic non parteciperà agli Internazionali di Roma di Tennis. Troppo complicato, il momento del serbo che ad aprile ha giocato solo due partite entrambe concluse senza neanche vincere un set.Roma rimarrà dunque orfana del serbo che sulla terra capitolina ha vinto 6 volte arrivando in tutto 12 volte all’ultimo atto. Una ritirata programmata per il fuoriclasse serbo che dallo scorso agosto, quando ha centrato il titolo numero 99 alle Olimpiadi, sta cercando di togliersi l’ultima ciliegina di una carriera mostruosa. Ora Nole ha quasi un mese di tempo per preparare nel migliore dei modi il Roland GarrosL'articolo Tennis, Djokovic salta Roma: momento complicato proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Ilfogliettone.it - Tennis, Djokovic salta Roma: momento complicato Novaknon parteciperà agli Internazionali didi. Troppo, ildel serbo che ad aprile ha giocato solo due partite entrambe concluse senza neanche vincere un set.rimarrà dunque orfana del serbo che sulla terra capitolina ha vinto 6 volte arrivando in tutto 12 volte all’ultimo atto. Una ritirata programmata per il fuoriclasse serbo che dallo scorso agosto, quando ha centrato il titolo numero 99 alle Olimpiadi, sta cercando di togliersi l’ultima ciliegina di una carriera mostruosa. Ora Nole ha quasi un mese di tempo per preparare nel migliore dei modi il Roland GarrosL'articoloproviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Ilfogliettone.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tennis, Djokovic salta Roma: momento complicato - Roma, 29 apr. (askanews) – Novak Djokovic non parteciperà agli Internazionali di Roma di tennis. Troppo complicato, il momento del serbo che ad aprile ha giocato solo due partite entrambe concluse senza neanche vincere un set. Roma rimarrà dunque orfana del serbo che sulla terra capitolina ha vinto 6 volte arrivando in tutto 12 volte all’ultimo atto. Una ritirata programmata per il fuoriclasse serbo che dallo scorso agosto, quando ha centrato il titolo numero 99 alle Olimpiadi, sta cercando di togliersi l’ultima ciliegina di una carriera mostruosa. 🔗ildenaro.it

Tennis, Alcaraz infortunato: salta Madrid e anche Roma - Roma, 24 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz non giocherà il Masters di Madrid. Lo riporta ‘Marca’. I media anticipano il forfait del n°3 del mondo. La risonanza a cui si è sottoposto lo spagnolo dopo il guaio muscolare accusato nella finale del torneo di Barcellona, ha evidenziato una lesione all’adduttore della gamba destra. Alcaraz salterà dunque il 1000 di casa ed è in forte dubbio per gli Internazionali d’Italia (7-18 maggio), con l’obiettivo di rientrare al 100% al Roland Garros (25 maggio-8 giugno), dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno. 🔗ildenaro.it

Tennis: Djokovic non ci sarà agli Internazionali di Roma - Novak Djokovic non sarà a Roma per gli Internazionali. Il tennista serbo ha comunicato poco fa all’ATP e alla direzione del torneo che non verrà nella Capitale dopo che risultava iscritto all’entry list del mille italiano. 🔗feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Tennis, Djokovic salta Roma: momento complicato; Tennis, Djokovic salta il torneo degli Internazionali d’Italia; Djokovic rinuncia a Roma: non parteciperà agli Internazionali; Djokovic salta gli Internazionali d'Italia a Roma: l'annuncio del tennista serbo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tennis, Djokovic salta il torneo degli Internazionali d’Italia - Al Foro Italico il serbo ha trionfato sei volte e questo lo rende il secondo campione più titolato a Roma dopo Rafa Nadal ... 🔗msn.com

Novak Djokovic dice no a Roma: sta lasciando il tennis? Dopo quelle parole a Madrid si sente il sapore dell'addio - Novak Djokovic salta gli Internazionali d’Italia. Una scelta che fa rumore, ma ancora di più fanno le sue parole dopo la sconfitta contro a Madrid: “Non so se tornerò, forse non come giocatore”. Tra p ... 🔗mowmag.com

Djokovic saluta Roma: il messaggio social dopo la rinuncia agli Internazionali - Dopo la notizia ufficiale del forfait agli Internazionali di Roma, Novak Djokovic ha scritto un messaggio sui social confermando la scelta di saltare il torneo che si disputa in Italia. " Roma, mi man ... 🔗corrieredellosport.it