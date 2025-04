Tennis | Djokovic non ci sarà agli Internazionali di Roma

Djokovic non sarà a Roma per gli Internazionali. Il Tennista serbo ha comunicato poco fa all’ATP e alla direzione del torneo che non verrà nella Capitale dopo che risultava iscritto all’entry list del mille italiano. 🔗 Feedpress.me - Tennis: Djokovic non ci sarà agli Internazionali di Roma Novaknonper gli. Ilta serbo ha comunicato poco fa all’ATP e alla direzione del torneo che non verrà nella Capitale dopo che risultava iscritto all’entry list del mille italiano. 🔗 Feedpress.me

