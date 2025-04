Tennis Berrettini infortunato | Ma a Roma voglio esserci

Roma, 29 apr. (askanews) – “Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell’altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po’ la zona dell’addome, che era molto carica e contratta”. Così Matteo Berrettini dopo il ritiro contro il britannico Draper a Madrid. “Ma – continua – mi sono ritirato perché il gioco non valeva la candela, c’era un rischio grosso di farsi male. E l’ultima cosa che voglio è infortunarmi agli addominali durante la stagione. E soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100%. E questo oggi non c’era, soprattutto nella seconda parte, quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma. Mi dispiace perché tengo molto a questo torneo, anche oggi stavo giocando bene nonostante tutto”. 🔗 , 29 apr. (askanews) – “Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell’altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po’ la zona dell’addome, che era molto carica e contratta”. Così Matteodopo il ritiro contro il britannico Draper a Madrid. “Ma – continua – mi sono ritirato perché il gioco non valeva la candela, c’era un rischio grosso di farsi male. E l’ultima cosa cheè infortunarmi agli addominali durante la stagione. E soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100%. E questo oggi non c’era, soprattutto nella seconda parte, quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per. Mi dispiace perché tengo molto a questo torneo, anche oggi stavo giocando bene nonostante tutto”. 🔗 Ildenaro.it

