Tendy hair | quelle ciocche di capelli svolazzanti piacciono alla star

ciocche di capelli che sfuggivano (apparentemente in modo molto naturale) da qualunque tipo di raccolto, oggi il trend fa un upgrade con i Tendy hair, una versione semplificata di questa acconciatura molto utilizzata nei primi Anni 2000. Tendy hair: cosa sono e come si portanoL’ispirazione è sempre la stessa, ma a differenza dei tendril, che si portano sempre in coppia e creano una sorta di cornice al lati del viso, nel caso dei Tendy è un unico ciuffo ad accompagnare chignon, trecce e altri raccolti. La rivisitazione di un classico, insomma, che piace molto a modelle come Gigi Hadid ed Hailey Bieber, tra le prime a sperimentare questo nuovo mood.Due ciocche di capelli che incorniciano il viso, apparentemente in modo casuale: i tendril piacciono molto alle famose(Getty Images). 🔗 Amica.it - Tendy hair: quelle ciocche di capelli svolazzanti piacciono alla star All’inizio furono i tendril, lediche sfuggivano (apparentemente in modo molto naturale) da qualunque tipo di raccolto, oggi il trend fa un upgrade con i, una versione semplificata di questa acconciatura molto utilizzata nei primi Anni 2000.: cosa sono e come si portanoL’ispirazione è sempre la stessa, ma a differenza dei tendril, che si portano sempre in coppia e creano una sorta di cornice al lati del viso, nel caso deiè un unico ciuffo ad accompagnare chignon, trecce e altri raccolti. La rivisitazione di un classico, insomma, che piace molto a modelle come Gigi Hadid ed Hailey Bieber, tra le prime a sperimentare questo nuovo mood.Duediche incorniciano il viso, apparentemente in modo casuale: i tendrilmolto alle famose(Getty Images). 🔗 Amica.it

