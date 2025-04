Telecontrol un istituto di vigilanza italiano ha subìto un pesante attacco informatico

Wired.it - Telecontrol, un istituto di vigilanza italiano, ha subìto un pesante attacco informatico La società è stato “bucata” dal gruppo RansomHouse e una quantità impressionante di dati riservati sono già online. Tra cui quelli legati a una rete di videocamere di sicurezza 🔗 Wired.it

Al lavoro con… Raffaella Giampaola, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Oslo - Raffaella Giampaola, nata a L’Aquila nel 1986, dirige l’Istituto Italiano di Cultura a Oslo, in Norvegia, dal 2021. Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale a Roma, esperienze per eventi culturali a New York e in Italia, guida accreditata presso i Musei Vaticani, Giampaola entra nel ministero degli Affarim Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nel 2020, quando vince un concorso per un tirocinio presso il cerimoniale diplomatico della Repubblica. 🔗iodonna.it

Un’eccellenza di Frosinone a New York: Claudio Pagliara alla guida del più prestigioso Istituto Italiano di Cultura del mondo - Un’eccellenza di Frosinone a New York: Claudio Pagliara, attuale capo dell’ufficio di corrispondenza della Rai a New York con la responsabilità degli Stati Uniti e del Nord America, sarà il prossimo “direttore di chiara fama” dell’Istituto Italiano di Cultura a Park Avenue e succederà al... 🔗frosinonetoday.it

Nasce l’Istituto Eneide, il centro studi italiano per la lunga memoria europea - Roma, 5 apr – L’Europa come mito, missione e destino: presentato oggi a Parigi nel contesto del colloque annuale dell’Institut Iliade, nasce – direttamente ispirato dalla stessa associazione francese secondo le volontà testamentarie di Dominique Venner – l’Istituto Eneide. Al servizio della civiltà europea Presieduta da Pierluigi Locchi, professionista attivo tra Parigi e Roma e – da anni – assidua presenza nel campo identitario, l’organizzazione di ricerca, studio e formazione intende portare in Italia lo stile, il modello e la visione del mondo del gruppo transalpino attivo dal 2013. 🔗ilprimatonazionale.it

Sicuritalia incorpora "Telecontrol Arezzo e Perugia", storico Istituto di Vigilanza Aretino; Sicuritalia acquisisce le attività di Securpol su aree strategiche; Un Threat Actors Rivendica un attacco all'Italiana Telecontrol.