Telecamere con AI contro l' abbandono di rifiuti | 18 trasgressori identificati a San Bonifacio

Il Comune di San Bonifacio ha intensificato la lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale. L'amministrazione informa di aver avviato un'azione di controllo a tappeto per contrastare il fenomeno, con l'obiettivo di mantenere la pulizia e il decoro dei luoghi pubblici.

Palermo, droni e telecamere contro abbandono rifiuti in strada - PALERMO (ITALPRESS) – Il lancio sul marciapiede di un sacchetto della spazzatura non è sfuggito all’occhio di un drone in dotazione alla Polizia municipale di Palermo. Così un cittadino è stato fermato e multato con un verbale di poco inferiore a 334 euro nella zona di piazza Monte di Pietà. Da alcuni giorni, gli agenti guidati dal Comandante Angelo Colucciello stanno effettuando una serie di controlli – nell’ampia area del centro storico – attraverso anche l’utilizzo di telecamere di sorveglianza e, ultimamente, appunto di droni finalizzati per il contrasto dell’abbandono illecito di ... 🔗unlimitednews.it

Drone in azione contro i furbetti dell'abbandono selvaggio dei rifiuti: multato "sporcaccione" - Il lancio sul marciapiede di un sacchetto della spazzatura non è sfuggito all’occhio del drone in dotazione alla polizia municipale. Così un cittadino è stato fermato e multato con un verbale di poco inferiore alle 334 euro nella zona di piazza Monte di Pietà. Da alcuni giorni, gli agenti guidati... 🔗palermotoday.it

Contro l'abbandono di rifiuti, Amia cerca Ispettori Ambientali: via al bando - Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, non solo in modalità ma anche in luoghi non conformi, è un grave danno per l’ambiente, oltre che per il decoro cittadino. E costa ai veronesi circa un milione di euro l’anno. A tanto ammonta il costo del personale che Amia impiega quotidianamente per porre... 🔗veronasera.it

Tolleranza zero per i rifiuti: San Bonifacio passa al contrattacco con l’IA - Il comune di San Bonifacio dichiara guerra a chi abbandona i rifiuti: più controlli e multe grazie alle telecamere intelligenti ... 🔗veronaoggi.it

Angrogna, cumuli di rifiuti dietro gli ecopunti: il Comune pensa alle telecamere - Le vacanze di Pasqua e del 25 aprile non hanno fatto bene agli ecopunti di Angrogna. Ieri – domenica 27 aprile – il Comune ha scoperto un cumulo di rifiuti abbandonati dietro i cassonetti di località ... 🔗torinoggi.it

Ecovandalo incastrato dalle telecamere: donna abbandona rifiuti in area industriale, sarà denunciata - ARQUÀ POLESINE (ROVIGO) - A poche settimane dal primo accertamento, le fototrappole, posizionate nella macro area industriale-artigianale-commerciale di Arquà Polesine, hanno ... 🔗ilgazzettino.it