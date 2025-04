Tec-Am di Albino acquisita da Aquanexa del fondo Algebris Investments

Aquanexa, società di Algebris Green Transition Fund, fondo di private equity di Algebris Investments, annuncia l'acquisizione del 100% di Tec-Am.Tec.Am Srl, fondata a Albino nel 1987, è una società che si occupa di gestione, manutenzione straordinaria e realizzazione chiavi in mano di impianti di trattamento acque potabili e acque reflue sia per il mercato municipal che per il mercato industrial integrando competenze impiantistiche con la capacità di realizzare in proprio componentistica meccanica ed elettrica a supporto del trattamento grazie alle officine di proprietà di Casnigo.La società può vantare attività su oltre 100 impianti per i principali operatori del servizio idrico in Italia e propone soluzioni avanzate per l'efficientamento energetico e l'ottimizzazione dei processi di trattamento, con l'obiettivo di ridurre l'impronta di carbonio e migliorare le performance depurative degli impianti.

