Teatro Cilea chiude la stagione con Boomer – un papà sul sofà la commedia di Paolo Caiazzo

Boomer”, un divertente scontro tra millennial e Boomer, tra risate e riflessioni sulla famiglia moderna. Si conclude con un’esplosione di risate la stagione teatrale 20242025 del Teatro Cilea, che dà l’arrivederci al pubblico con lo spettacolo “Boomer – un papà sul sofà”, scritto, diretto e interpretato dall’attore . 🔗 2anews.it - Teatro Cilea chiude la stagione con “Boomer – un papà sul sofà”, la commedia di Paolo Caiazzo Dal 30 aprile al 4 maggio in scena “”, un divertente scontro tra millennial e, tra risate e riflessioni sulla famiglia moderna. Si conclude con un’esplosione di risate lateatrale 20242025 del, che dà l’arrivederci al pubblico con lo spettacolo “– unsul”, scritto, diretto e interpretato dall’attore . 🔗 2anews.it

Approfondimenti da altre fonti

Teatro Cilea chiude la stagione 2024/25 con “Boomer – un papà sul sofà”, la commedia generazionale di Paolo Caiazzo - Tempo di lettura: 2 minutiDal 30 aprile al 4 maggio, in scena un divertente scontro tra millennial e boomer, tra risate e riflessioni sulla famiglia moderna. Si conclude con un’esplosione di risate la stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Cilea, che dà l’arrivederci al pubblico con lo spettacolo “Boomer – un papà sul sofà”, scritto, diretto e interpretato dall’attore comico Paolo Caiazzo. In scena dal 30 aprile al 4 maggio, la commedia vede nel cast anche Nicola Pavese, Daniele Ciniglio e Gioia Miale, in un vortice di situazioni esilaranti e malintesi generazionali. 🔗anteprima24.it

"Traviata" chiude la stagione del teatro Cucinelli di Solomeo - La stagione 2024/25 del Teatro Cucinelli di Solomeo si chiude lunedì 28 e martedì 29 aprile alle 21 con Traviata. Ti meriti un futuro migliore, una magnifica versione teatrale de La Traviata di Giuseppe Verdi ad opera del Théâtre des Bouffes du Nord, uno dei teatri più celebri di Parigi e luogo... 🔗perugiatoday.it

Teatro Giuffrè, Peppe Barra chiude la stagione con "Buonasera a tutti" - Al Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia si conclude la stagione teatrale 2024/2025 con un appuntamento atteso: domenica 16 marzo alle 19:00 Peppe Barra torna infatti sul palco con il suo spettacolo "Buonasera a tutti". Lo spetacolo Dopo il successo dello scorso anno con "La Cantata dei... 🔗salernotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

TEATRO. Il Cilea chiude la stagione 2024/25 con “Boomer – un papà sul sofà”, la commedia generazionale di Paolo Caiazzo; SPETTACOLI - Paolo Caiazzo in Boomer - Un papà sul sofà al Teatro Cilea; Reggio, tutto pronto al teatro Cilea per lo show di Gabriele Cirilli; Piccoli Segreti di Famiglia, diretto e interpretato da Ciro Ceruti, dal 5 al 9 febbraio 2025 al Teatro Cilea di Napoli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Teatro Cilea chiude la stagione con “BOOMER – un papà sul sofà” - Si conclude con un’esplosione di risate la stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Cilea, che dà l’arrivederci al pubblico con lo spettacolo “Boomer - un papà sul sofà”, scritto, diretto e interpretato ... 🔗irpinia24.it

Reggio, tutto pronto al teatro Cilea per lo show di Gabriele Cirilli - Torna a Reggio Calabria un amico dell’Officina dell’Arte guidata dall’attore Peppe Piromalli che, per il gran finale della stagione artistica al teatro “Francesco Cilea”, fa arrivare l’istrionico ... 🔗citynow.it