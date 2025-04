Tavolo permanente dell’Ambiente l’assessore Rosa | Dialogo costruttivo con le associazioni

Dialogo costruttivo con le associazioni ambientaliste per continuare nel percorso che l’Amministrazione Mastella sta portando avanti per rendere la città sempre più green ed ecosostenibile: la prima tappa del Tavolo permanente dell’Ambiente, istituito da Comune di Benevento e Asia e tenuto a battesimo quest’oggi in Aula consiliare dai saluti del sindaco Clemente Mastella, è stato un successo”, dice l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa.“Tutti i consiglieri della Commisione Ambiente hanno preso parte ai lavori, ciò testimonia uno spirito bipartisan per un bene comune, qual è l’ambiente e il verde in città. Le associazioni hanno partecipato con entusiasmo: Lions Arco Traiano, Lion Host Benevento, Legambiente, Comitato Santa Clementina, Plastic Free, Fai, Agesci Scout, Io per Benevento, La Fenice, Beneslan, Flussi, Wwf, Aps, Lipu, Rotary Club, Forum Salviamo il Paesaggio. 🔗 Anteprima24.it - Tavolo permanente dell’Ambiente, l’assessore Rosa: “Dialogo costruttivo con le associazioni” Tempo di lettura: 2 minuti“Uncon leambientaliste per continuare nel percorso che l’Amministrazione Mastella sta portando avanti per rendere la città sempre più green ed ecosostenibile: la prima tappa del, istituito da Comune di Benevento e Asia e tenuto a battesimo quest’oggi in Aula consiliare dai saluti del sindaco Clemente Mastella, è stato un successo”, diceall’Ambiente Alessandro.“Tutti i consiglieri della Commisione Ambiente hanno preso parte ai lavori, ciò testimonia uno spirito bipartisan per un bene comune, qual è l’ambiente e il verde in città. Lehanno partecipato con entusiasmo: Lions Arco Traiano, Lion Host Benevento, Legambiente, Comitato Santa Clementina, Plastic Free, Fai, Agesci Scout, Io per Benevento, La Fenice, Beneslan, Flussi, Wwf, Aps, Lipu, Rotary Club, Forum Salviamo il Paesaggio. 🔗 Anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

Coldiretti e il secondo tavolo (con pasticcio) al ministero dell’Ambiente - C’è un secondo capitolo sulla vicenda dei troppi coinvolgimenti della Coldiretti ai tavoli di governo. Dopo il caso Schillaci-Aletheia, il MASE ha nominato presidente per la “Strategia Nazionale Biodiversità” il responsabile Ambiente di Coldiretti, che però, sottolinea oggi Luciano Capone su Il Foglio è «parte interessata». La nomina doppia della Coldiretti sul documento strategico per la biodiversità L’Italia, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, deve aggiornare la sua “Strategia Nazionale Biodiversità 2030”. 🔗open.online

Disinfezione contro la legionella, chiusa la sede del ministero dell'Ambiente - AGI - La sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Via Cristoforo Colombo, a Roma, è stata chiusa per disinfezione dopo che nei controlli su alcune reti idriche sono stati trovati valori di legionella che richiedevano un intervento. Da oggi "in via cautelativa" i dipendenti lavorano quindi in modalità agile, con uno 'smart working' in deroga, in attesa del completamento della disinfezione. 🔗agi.it

FOTO/ Ambiente: cabina di regia permanente con associazioni e istituzioni - Tempo di lettura: 2 minutiUna cabina di regia permanente sull’ambiente: è l’obiettivo ambizioso che si è dato l’assessore comunale di Benevento Alessandro Rosa. Per raggiungere questo obiettivo l’esponente della giunta Mastella ha riunito associazioni ambientaliste a Palazzo Mosti per serrare i ranghi di tutte le energie che si occupano di politiche ambientali per tracciare un cammino verso il futuro che si fondi proprio con un tavolo permanente. 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

VIDEO - Tavolo per l'Ambiente: stretta collaborazione fra Rosa e Madaro Lab TV; A Palazzo Mosti il tavolo permanente sull’ambiente; ; MARTEDI’ 29 APRILE RIUNIONE TAVOLO PERMANENTE SULL’AMBIENTE. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Benevento: nasce la cabina di regia per l'ambiente - Rilanciare i progetti dedicati all'ambiente e condividerli per permettere un lavoro comune e centrare l'obiettivo di rendere Benevento sempre più green. E' quanto si propone il tavolo permanente sull' ... 🔗msn.com

Benevento, istituita cabina di regia per coordinare attività ambientali. Il 4 giugno festa con le scuole in Villa - A Palazzo Mosti riunione del tavolo permanente sull’ambiente, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, dell’assessore comunale delegato Alessandro Rosa e dell’amministratore unico di Asia, Donato ... 🔗ntr24.tv

A Palazzo Mosti il tavolo permanente sull’ambiente - Domani 29 aprile, alle ore 10, presso la sala consiliare di palazzo Mosti si terrà la riunione del tavolo permanente sull’ambiente. A darne notizia sono l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa insiem ... 🔗ntr24.tv