Tasse a Chieti un ordine del giorno contro l’aumento dell’addizionale Irpef

Chieti è in arrivo un ordine del giorno contro l’aumento delle Tasse. A proporlo, con i gruppi politici di centrosinistra, è il consigliere comunale Edoardo Raimondi. Si chiedono lo stop all’aumento dell’addizionale Irpef, previsto dalla giunta regionale abruzzese. 🔗 Chietitoday.it - Tasse, a Chieti un ordine del giorno contro l’aumento dell’addizionale Irpef In consiglio comunale aè in arrivo undeldelle. A proporlo, con i gruppi politici di centrosinistra, è il consigliere comunale Edoardo Raimondi. Si chiedono lo stop al, previsto dalla giunta regionale abruzzese. 🔗 Chietitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In largo Martiri delle Foibe a Chieti la cerimonia dedicata al Giorno del ricordo - In largo Martiri delle Foibe a Chieti, questa mattina, si è svolta la cerimonia dedicata al Giorno del ricordo. Le autorità si sono ritrovate nella piazzetta di Chieti Scalo per tributare un pensiero in memoria delle vittime delle foibe. “Il giorno del Ricordo non deve passare come una... 🔗chietitoday.it

Meloni al Senato: "Nessun esercito europeo all'ordine del giorno" - "Senatore Borghi, sono d'accordo con lei, non funziona la narrazione di dire non ci sono soldi per fare nulla, e poi ci sono all'improvviso 800 miliardi per la difesa. I soldi non ci sono neanche qui, perché non stiamo parlando di nuove risorse dell'Ue, o di soldi tolti ad altri bilanci: parliamo di una ipotetica possibilità che gli Stati possano fare maggiore deficit. È un annuncio molto roboante rispetto alla realtà e alla natura di quanto viene proposto, e bisogna segnalarlo". 🔗quotidiano.net

"Nemmeno lontanamente all'ordine del giorno": il futuro di Zelensky, parla Podolyak - Dopo l'incontro-scontro nello Studio Ovale, ecco che Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha commentato la situazione sulle pagine del Corriere della Sera. "Lo scontro avvenuto a Washington va letto nella prospettiva della gravissima aggressione lanciata da Putin contro l'Ucraina. E la Russia fa di tutto per dividerci da Washington". Insomma, l'ucraino punta il dito contro il ruolo di Vladimir Putin e di Mosca. 🔗liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Tasse, a Chieti un ordine del giorno contro l’aumento dell’addizionale Irpef; In Consiglio comunale a Chieti l’ordine del giorno contro l’aumento delle tasse proposto da Raimondi; SANITA': BUCO A 110 MLN, RISCHIO NUOVE TASSE. VIGILANZA: TAVOLO BOCCIA ASL CHIETI E L'AQUILA; Aumento tasse, la Lega frena. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Consiglio comunale contro l’aumento delle tasse, Raimondi: “All’Abruzzo serve un cambio di rotta” - Chieti. Anche il Consiglio Comunale di Chieti si prepara ad accogliere un ordine del giorno, presentato congiuntamente da più forze ... 🔗abruzzolive.it

Consiglio comunale di chieti contro aumento irpef regionale per coprire deficit sanitario abruzzese - Il consiglio comunale di Chieti si unisce contro l’aumento dell’addizionale regionale Irpef proposto dalla giunta regionale abruzzese, chiedendo trasparenza, equità e soluzioni condivise per il defici ... 🔗gaeta.it

Tasse, la maggioranza al Misto: “Ordine del giorno su confronto istituzionale è stato votato insieme” - a proposito della nota del consigliere Mignani sul ‘no’ all’aumento delle tasse. “Durante la seduta consiliare, al momento della presentazione dell’ordine del giorno, il consigliere Mignani, prima di ... 🔗assisinews.it