Tariffe mense scolastiche agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee

famiglie che, a seguito della riapertura dei termini, hanno presentato al Comune di Pescara l'Isee per determinare la tariffa del servizio di refezione scolastica dei bambini che frequentano le mense. Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e l’assessore alle mense scolastiche Valeria. 🔗 Ilpescara.it - Tariffe mense scolastiche, agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee Sono 554 leche, a seguito delladei, hanno presentato al Comune di Pescara l'per determinare la tariffa del servizio di refezione scolastica dei bambini che frequentano le. Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e l’assessore alleValeria. 🔗 Ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Si sblocca il "caso" servizio mense scolastiche e Giampietro (Pd) incalza: "Ora si ripettino le tariffe concordate" - “La giunta Masci ora non ha più scuse per rimandare ulteriormente l’adozione delle nuove tariffe che grazie alla mobilitazione di noi consiglieri di centrosinistra e dei comitati dei genitori, sono radicalmente cambiate rispetto alla delibera iniziale con cui la stessa giunta Masci pretendeva di... 🔗ilpescara.it

Più agevolazioni per le famiglie sui costi delle mense scolastiche di Città Sant'Angelo: le novità per il 2025-2026 - Via libera alle esenzioni e le riduzioni dei costi della mensa scolastica per il prossimo anno. Approvata infatti dalla giunta la delibera con cui si dà seguito a quanto proposto dall’assessore alle Politiche sociali Lucia Travaglini per andare incontro alle famiglie con maggiori difficoltà... 🔗ilpescara.it

"Mense scolastiche, aumenti in corsa" - "Tariffe mense scolastiche: è lecito aumentarle a metà anno?". La domanda è del capogruppo di Fratelli d’Italia, Marco Casali. "L’aumento delle tariffe mense scolastiche è stato un tema centrale nella discussione di bilancio. Ora assistiamo a un colpo basso nei confronti delle famiglie: la rivoluzione del sistema di calcolo delle tariffe ad anno scolastico iniziato. Una decisione non solo discutibile, ma che appare del tutto illegittima e lesiva dei diritti dei cittadini. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tariffe mense scolastiche, agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee; Aperte le iscrizioni per i servizi di refezione e trasporti scolastici. Confermate tariffe e agevolazioni; Agevolazioni sul pagamento dei servizi mensa e trasporto scolastico; Mense scolastiche, iscrizioni aperte. Ecco i costi e come procedere con le domande. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Detrazione mensa scolastica Modello 730/2025: importo, spese ammesse e come indicarla nel Quadro E - Detrazione mensa scolastica Modello 730/2025 fino a 800€: requisiti, pagamenti ammessi e istruzioni per compilare correttamente il Quadro E. 🔗tag24.it

Mense scuola Pescara: oltre 500 famiglie presentano Isee - Sono 554 le famiglie che, a seguito della riapertura dei termini, hanno presentato al Comune di Pescara l'Isee per determinare la tariffa del servizio di refezione scolastica dei bambini che frequenta ... 🔗rete8.it

Arcola: ripiano del disavanzo e conferma di scuolabus gratuito e tariffe agevolate per la mensa scolastica - Il consiglio comunale di Arcola ha approvato il rendiconto di gestione. In una nota l'amministrazione arcolana scrive: "Emerge una gestione virtuosa delle finanze pubbliche da parte della giunta comun ... 🔗msn.com