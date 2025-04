Tariffe mense scolastiche agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee

famiglie che, a seguito della riapertura dei termini, hanno presentato al Comune di Pescara l'Isee per determinare la tariffa del servizio di refezione scolastica dei bambini che frequentano le mense. Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e l’assessore alle mense scolastiche Valeria. 🔗 Ilpescara.it - Tariffe mense scolastiche, agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee Sono 554 leche, a seguito delladei, hanno presentato al Comune di Pescara l'per determinare la tariffa del servizio di refezione scolastica dei bambini che frequentano le. Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e l’assessore alleValeria. 🔗 Ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tariffe mense scolastiche, agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee - Sono 554 le famiglie che, a seguito della riapertura dei termini, hanno presentato al Comune di Pescara l'Isee per determinare la tariffa del servizio di refezione scolastica dei bambini che frequentano le mense. Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e l’assessore alle Mense scolastiche Valeria... 🔗ilpescara.it

Tariffe mense scolastiche, agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee - Sono 554 le famiglie che, a seguito della riapertura dei termini, hanno presentato al Comune di Pescara l'Isee per determinare la tariffa del servizio di refezione scolastica dei bambini che frequentano le mense. Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e l’assessore alle Mense scolastiche Valeria... 🔗ilpescara.it

Si sblocca il "caso" servizio mense scolastiche e Giampietro (Pd) incalza: "Ora si ripettino le tariffe concordate" - “La giunta Masci ora non ha più scuse per rimandare ulteriormente l’adozione delle nuove tariffe che grazie alla mobilitazione di noi consiglieri di centrosinistra e dei comitati dei genitori, sono radicalmente cambiate rispetto alla delibera iniziale con cui la stessa giunta Masci pretendeva di... 🔗ilpescara.it

Ne parlano su altre fonti

Misure anti-spreco e revisione delle tariffe, da subito: il comitato genitori torna a sollecitare interventi sulle mense; 'Misure anti - spreco e revisione delle tariffe, da subito': il comitato genitori torna a sollecitare interventi sulle mense; Tariffe mense scolastiche, agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee; Tariffe mense scolastiche, agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Detrazione mensa scolastica Modello 730/2025: importo, spese ammesse e come indicarla nel Quadro E - Detrazione mensa scolastica Modello 730/2025 fino a 800€: requisiti, pagamenti ammessi e istruzioni per compilare correttamente il Quadro E. 🔗tag24.it

Servizi mensa, trasporto e pre-scuola: dal 1 maggio al via le iscrizioni e agevolazioni - È già tempo di iscrizioni e richieste di agevolazioni per i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre-scuola per l'anno scolastico ... 🔗gonews.it

Mensa scolastica, aumenta la detrazione nel 730 ma non subito - La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità fiscali sulla detrazione mensa scolastica, ampliando il limite delle spese detraibili. 🔗msn.com