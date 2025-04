Targhe Tenco 2025 | al via le candidature per celebrare la migliore musica d’autore italiana

Tenco riapre i battenti della sua prestigiosa competizione: sono ufficialmente aperte le candidature per le Targhe Tenco 2025, il riconoscimento che ogni anno premia l’eccellenza della canzone d’autore italiana. Artisti, produttori ed etichette discografiche hanno tempo fino al 31 maggio per presentare i migliori dischi pubblicati tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025, nella speranza di aggiudicarsi uno degli ambiti premi.Le Targhe Tenco, divise in sei categorie, rappresentano un vero e proprio osservatorio sulla qualità e l’innovazione della musica italiana: dal miglior album in assoluto al miglior disco in dialetto, passando per le opere prime, gli album di interpreti, la miglior canzone singola e i progetti discografici tematici. Ogni sezione mira a valorizzare specifici aspetti della creatività musicale, con regole precise che garantiscono la partecipazione di opere originali e significative. 🔗 Il Clubriapre i battenti della sua prestigiosa competizione: sono ufficialmente aperte leper le, il riconoscimento che ogni anno premia l’eccellenza della canzone. Artisti, produttori ed etichette discografiche hanno tempo fino al 31 maggio per presentare i migliori dischi pubblicati tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio, nella speranza di aggiudicarsi uno degli ambiti premi.Le, divise in sei categorie, rappresentano un vero e proprio osservatorio sulla qualità e l’innovazione della: dal miglior album in assoluto al miglior disco in dialetto, passando per le opere prime, gli album di interpreti, la miglior canzone singola e i progetti discografici tematici. Ogni sezione mira a valorizzare specifici aspetti della creativitàle, con regole precise che garantiscono la partecipazione di opere originali e significative. 🔗 Ildenaro.it

