Taranto | una giornata dedicata a Massimo Battista Oggi

giornata dedicata a Massimo Battista, membro storico del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, da cui è partita l’idea dell’Uno Maggio come strumento vero di lotta e di proposta.Martedì 29 aprile 2025 vogliamo fermarci per ricordare Massimo, uomo, operaio, consigliere comunale, attivista, sognatore e voce libera che ha lottato fino all’ultimo giorno della sua vita per una città giusta, più sana, più viva, in grado di rivendicare i propri diritti senza elemosinare nulla.Una giornata per dare alla Taranto che lo ha apprezzato e amato sinceramente, l’occasione per abbracciarlo, celebrarlo e ringraziarlo in uno dei suoi spazi del cuore.Il programma avrà inizio alle ore 10.00, con la intitolazione del Parco Archeologico delle Mura Greche, alla presenza di di Don Ciro Alabrese, in segno di riconoscimento per il suo impegno instancabile a favore della comunità e della salute. 🔗 Noinotizie.it - Taranto: una giornata dedicata a Massimo Battista Oggi Di seguito un comunicato diffuso da Liberi e pensanti:Una, membro storico del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, da cui è partita l’idea dell’Uno Maggio come strumento vero di lotta e di proposta.Martedì 29 aprile 2025 vogliamo fermarci per ricordare, uomo, operaio, consigliere comunale, attivista, sognatore e voce libera che ha lottato fino all’ultimo giorno della sua vita per una città giusta, più sana, più viva, in grado di rivendicare i propri diritti senza elemosinare nulla.Unaper dare allache lo ha apprezzato e amato sinceramente, l’occasione per abbracciarlo, celebrarlo e ringraziarlo in uno dei suoi spazi del cuore.Il programma avrà inizio alle ore 10.00, con la intitolazione del Parco Archeologico delle Mura Greche, alla presenza di di Don Ciro Alabrese, in segno di riconoscimento per il suo impegno instancabile a favore della comunità e della salute. 🔗 Noinotizie.it

Su altri siti se ne discute

Fregene, una giornata “Tra terra e mare” dedicata alla pulizia della spiaggia - Fregene, 13 marzo 2025- Lunedì 17 marzo si terrà un’importante iniziativa ecologica a Fregene, “Tra terra e mare”, dedicata alla pulizia della spiaggia del Villaggio dei Pescatori. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, nasce con l’obiettivo di educare e sensibilizzare, soprattutto i giovani, all’importanza della responsabilità ecologica e al rispetto della natura. La giornata vede la partecipazione degli alunni degli I. 🔗ilfaroonline.it

Poste Italiane: a Frosinone e provincia la cartolina dedicata alla giornata internazionale della donna - Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. In provincia di Frosinone la speciale cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Frosinone centro (Piazza della Libertà, 9), Alatri... 🔗frosinonetoday.it

Muore in una cava di marmo nella Giornata dedicata alla Sicurezza sul Lavoro - AGI - Muore in una cava di marmo proprio nel giorno in cui i sindacati celebrano la giornata sulla sicurezza sul lavoro. L'incidente mortale in una cava per l'estrazione del marmo, questa mattina, a Carrara. Poco dopo le 8, nella zona Fantiscritti, in località Miseglia un uomo di 59 anni è morto mentre era alla guida di un dumper (un mezzo pesante utilizzato nelle cave) che è finito giù precipitando per molti metri. 🔗agi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Taranto: una giornata dedicata a Massimo Battista; Taranto ricorda Massimo Battista: una giornata di memoria, lotta e speranza; UnoMaggio Taranto, tanti cambiamenti: ecco il programma completo; Una giornata a Taranto per celebrare la memoria di Massimo Battista. 🔗Cosa riportano altre fonti

Taranto: una giornata dedicata a Massimo Battista Oggi - Una giornata dedicata a Massimo Battista, membro storico del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, da cui è partita l’idea dell’Uno Maggio come strumento vero di lotta e di proposta. Mart ... 🔗noinotizie.it

Concerto Uno Maggio 2025 a Taranto, il cast completo dei cantanti in scaletta da Tommy Cash a Motta - Concerto Uno Maggio a Taranto: ecco il cast completo con Tommy Cash, Motta e Pop X. Tutti i dettagli su cantanti, scaletta e programma dell'evento ... 🔗virgilio.it

Parco archeologico che ospita il palco del 1 maggio a Taranto è dedicato ad un operaio morto di tumore - TARANTO - Il parco archeologico delle mura greche, che ospita dal 2013 il concertone dell’1 maggio di Taranto, domani sarà intitolato a Massimo Battista, operaio ex Ilva, già consigliere comunale, mor ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it