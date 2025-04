Taranto qual è la sua vocazione?

Taranto e la sua provincia è ricca di risorse naturali, ancora poco sfruttate e talvolta persino sconosciute: eppure, è stata ed è oppressa da scelte che appaiono contrastarne la bellezza, o quantomeno ridurne al massimo la possibilità di uno sviluppo socio-economico più sostenibile, più a misura d’uomo, capace di elevarne la qualità della vita.Oddio, al netto della fragilità politica e imprenditoriale (o incapacità, fate voi) locali, è indubbio che la volontà di insediare impianti da cazzotti in faccia o almeno poco digeribili lascia davvero perplessi. Inutile ricordare che il sopportare industrie pesanti da troppi decenni dovrebbe essere già motivo per cambiare direzione. 🔗 Tarantinitime.it - Taranto, qual è la sua vocazione? Tarantini Time QuotidianoTalvolta c’è da chiedersi se davvero questo territorio sia condannato a soffocare le sue risorse straordinarie per obbedire a logiche che possono considerarsi solo e soltanto industriali.e la sua provincia è ricca di risorse naturali, ancora poco sfruttate e talvolta persino sconosciute: eppure, è stata ed è oppressa da scelte che appaiono contrastarne la bellezza, o quantomeno ridurne al massimo la possibilità di uno sviluppo socio-economico più sostenibile, più a misura d’uomo, capace di elevarne laità della vita.Oddio, al netto della fragilità politica e imprenditoriale (o incapacità, fate voi) locali, è indubbio che la volontà di insediare impianti da cazzotti in faccia o almeno poco digeribili lascia davvero perplessi. Inutile ricordare che il sopportare industrie pesanti da troppi decenni dovrebbe essere già motivo per cambiare direzione. 🔗 Tarantinitime.it

A Taranto la Polizia ha la sua auto elettrica - Tarantini Time QuotidianoDa qualche giorno le strade del centro cittadino sono percorse da una nuova autovettura in dotazione alla Polizia di Stato che il Questore Michele Davide Sinigaglia ha voluto assegnare al Commissariato sezionale "Borgo" per la specifica attività di costante e puntuale presenza nei luoghi ove è maggiore l'afflusso dei cittadini che trascorrono il tempo libero per passeggiate e shopping nel quartiere a più elevata presenza di siti istituzionali ed attività commerciali.

