Taranto accusa | coinquilino aggredito con un’ascia arrestato 27enne Carabinieri

Carabinieri:Nella tarda serata di ieri, 28 Aprile 2025, a Taranto, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un 27 tarantino, presunto responsabile del reato di tentato omicidio.L’allarme è scattato intorno alle 22.00, quando un 26enne, di Gravina di Puglia, ma di fatto domiciliato in un appartamento in locazione insieme ad altri coetanei del centro jonico, sarebbe stato aggredito da uno dei coinquilini a colpi d’ascia, che gli hanno procurato lesioni alla testa e a un braccio.La vittima, nonostante le gravi ferite inferte, è riuscita a trovare rifugio all’interno di un appartamento del palazzo, dal quale ha allertato i Carabinieri.Le indagini, si sono da subito concentrate sul coinquilino che, dopo aver nascosto l’arma del delitto, è fuggito a casa dei genitori. 🔗 Noinotizie.it - Taranto, accusa: coinquilino aggredito con un’ascia, arrestato 27enne Carabinieri Di seguito un comunicato diffuso dai:Nella tarda serata di ieri, 28 Aprile 2025, a, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagniaha proceduto al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un 27 tarantino, presunto responsabile del reato di tentato omicidio.L’allarme è scattato intorno alle 22.00, quando un 26enne, di Gravina di Puglia, ma di fatto domiciliato in un appartamento in locazione insieme ad altri coetanei del centro jonico, sarebbe statoda uno dei coinquilini a colpi d’ascia, che gli hanno procurato lesioni alla testa e a un braccio.La vittima, nonostante le gravi ferite inferte, è riuscita a trovare rifugio all’interno di un appartamento del palazzo, dal quale ha allertato i.Le indagini, si sono da subito concentrate sulche, dopo aver nascosto l’arma del delitto, è fuggito a casa dei genitori. 🔗 Noinotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggredito e accoltellato in casa dal coinquilino: finisce in ospedale in codice rosso - Prima i fendenti, poi la corsa in ospedale. Un uomo di 37 anni, cittadino marocchino, è stato accoltellato nel suo appartamento di via Giambellino a Milano nel pomeriggio di giovedì 3 aprile. Secondo quanto riferito dalla vittima alla polizia, a ferirlo sarebbe stato uno dei due coinquilini al... 🔗milanotoday.it

Taranto-lati di sinistra: crolla la giunta di sinistra. Il sindaco Melucci accusa i “fantasmi” romani e baresi - Con la raccolta di 17 firme di consiglieri comunali, poi diventate 19, all’ufficio protocollo davanti al segretario generale del Comune, è caduta oggi l’amministrazione comunale di Taranto guidata dal sindaco Rinaldo Melucci in carica dal 2022, quando il primo cittadino, a capo di una giunta di centrosinistra, era stato eletto, dopo il primo mandato, a capo di una giunta e di una maggioranza di centrosinistra. 🔗secoloditalia.it

Taranto, accusa: transessuale minacciata e picchiata, indagati padre e figlio La denuncia della ragazza - Stando al resoconto della Gazzetta del Mezzogiorno la transessuale ha denunciato di avere subìto minacce e, la notte del 7 settembre, di essere state picchiate. La denuncia raccolta dai carabinieri di Taranto ha fatto partire un’inchiesta della procura tarantina per la quale sono indagati, a vario titolo, padre e figlio con l’accusa delle violenze originate (stando alle contestazioni) dal fastidio nell’avere la ragazza come vicina di casa. 🔗noinotizie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Taranto, accusa: coinquilino aggredito con un’ascia, arrestato 27enne; Taranto, lite tra coinquilini degenera: 27enne arrestato per tentato omicidio; Aggredisce coinquilino a colpi d’ascia: arrestato 27enne a Taranto; Discussione con il coinquilino finisce in aggressione a colpi d'ascia: giovane ferito, 27enne fermato per tentato omicidio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Taranto, accusa: coinquilino aggredito con un’ascia, arrestato 27enne Carabinieri - Nella tarda serata di ieri, 28 Aprile 2025, a Taranto, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di ... 🔗noinotizie.it

Taranto, litiga con il coinquilino e lo aggredisce a colpi d'ascia alla testa e al braccio: fermato 27enne - Il giovane, che dovrà rispondere di tentato omicidio è poi scappato a casa dei suoi genitori. La vittima nonostante le gravi ferite inferte, è riuscita a trovare rifugio all’interno di un appartamento ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Ferisce il coinquilino a colpi d'ascia, fermato dai carabinieri - Al termine di un diverbio ha ferito con un'ascia un coinquilino, procurandogli lesioni alla testa e a un braccio. Per questo un 27enne di Taranto è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con l'accus ... 🔗rainews.it