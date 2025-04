Tanti | Elisoccorso dal Pd aretino un altro schiaffo al nostro territorio

Tanti."Apprendo dalla stampa della bocciatura da parte del Pd della proposta di una base condivisa di Elisoccorso tra Arezzo e l'isola d'Elba portata in aula dal consigliere Landi della Lega. Se quello che leggo è vero - e mi pare ovvio lo sia - allora.

La ’rivoluzione’ della sosta come una chimera. Il Pd: "Tanti annunci ma ancora nulla di fatto". L’amministrazione aveva promesso consistenti novità pur avendo scelto di prorogare ancora una volta il contratto con Gestopark - A che punto è la più volte promessa rivoluzione della sosta?. A chiederlo sono i consiglieri comunali del Partito democratico, a due mesi dall’annuncio dell’assessore alla viabilità Stefano Torri. L’assessore aveva illustrato a ’La Nazione’ le diverse modifiche che, su richiesta del Comune a Gestopark, nel corso della primavera si sarebbero avviate a Sarzana, tra cui l’istituzione della sosta gentile e la possibilità di rendere i parcheggi gratuiti in orario serale per più mesi all’anno oltre alla possibilità di pagare l’integrazione della sosta nel caso in cui si ’sfori’ l’orario indicato ... 🔗lanazione.it

Elisoccorso, Landi (Lega): Pd dice no a base condivisa tra Arezzo ed Elba - Arezzo, 29 aprile 2025 – Elisoccorso, Landi (Lega): Pd dice no a base condivisa tra Arezzo ed Elba “Intanto le proroghe hanno raggiunto la cifra ‘monstre’ di oltre 100 milioni di euro: il Lazio per una cifra inferiore è stato bacchettato da Anticorruzione” “Elisoccorso, una storia di ordinaria mala gestione. Proroghe su proroghe per oltre 100 milioni di euro, tre gare andate deserte, l’ultima delle quali, nel marzo scorso, prevedeva ancora tre basi – Grosseto, Massa e Firenze – ma con il capoluogo che pretende di avere anch’essa un elicottero grande e adatto al volo notturno come le altre ... 🔗lanazione.it

Referendum sulla sanità. Il Pd aretino. “Silvia Chiassai firma contro sè stessa!” - Arezzo, 10 febbraio 2025 – La sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai Martini ha avviato una raccolta firme contro le criticità della sanità toscana, ma il Partito Democratico aretino la accusa di puntare il dito contro problemi causati dal suo stesso governo. "Finalmente si accorge dei problemi che, come Pd, denunciamo a livello nazionale da mesi: liste d'attesa ingolfate, mancanza di personale medico e sanitario, crisi dei pronto soccorso", hanno detto Stefano Cuccoli, giovane medico che ha la delega alla sanità nel Partito Democratico provinciale e la segretaria aretina Barbara Croci, ... 🔗lanazione.it

Tanti: Elisoccorso, dal Pd aretino un altro schiaffo al nostro territorio; Landi: il Pd boccia quarta base elisoccorso; Landi (Lega): Pd dice no alla base elisoccorso all’Elba; Incidente in motocross, l’ex campione del mondo Andrea Dovizioso in ospedale in elicottero. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elisoccorso, Landi (Lega): Pd dice no a base condivisa tra Arezzo ed Elba - “Intanto le proroghe hanno raggiunto la cifra ‘monstre’ di oltre 100 milioni di euro: il Lazio per una cifra inferiore è stato bacchettato da Anticorruzione” ... 🔗lanazione.it

Barbara Croci: ecco perché mi candido a Segretaria del Pd provinciale aretino - Iscritti e amministratori in forte sinergia e in relazione con la società aretina che è fatta di tante cose: associazioni, terzo settore, categorie economiche, imprese. Mi candido perché sono convinta ... 🔗www3.saturnonotizie.it

"Il PD si conferma nell'Aretino la principale forza di garanzia e di rappresentanza del territorio" - L’esito di queste elezioni provinciali segnala che arriva anche nel territorio aretino il trend positivo del PD su scala nazionale. Un partito plurale che dibatte ma che sa trovare le ragioni ... 🔗www3.saturnonotizie.it