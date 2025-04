Tanti | Elisoccorso dal Pd aretino un altro schiaffo al nostro territorio

Tanti: “elisoccorso, dal Pd aretino un altro schiaffo al nostro territorio? Dalla Città alle aree più interne della provincia, paghiamo la sudditanza a Firenze” - Arezzo, 30 aprile 2025 – Tanti: “elisoccorso, dal Pd aretino un altro schiaffo al nostro territorio? Dalla Città alle aree più interne della provincia, paghiamo la sudditanza a Firenze” "Spero di non dover considerare a rischio anche i 2 milioni e mezzo per la nostra centrale" Apprendo dalla stampa della bocciatura da parte del Pd della proposta di una base condivisa di elisoccorso tra Arezzo e l’isola d’Elba portata in aula dal consigliere Landi della Lega. 🔗lanazione.it

