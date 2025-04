Tanti | elisoccorso a rischio ennesimo schiaffo del PD aretino al territorio

Nota del vicesindaco Lucia Tanti: "elisoccorso, dal Pd aretino un altro schiaffo al nostro territorio? Dalla Città alle aree più interne della provincia, paghiamo la sudditanza a Firenze"

"Spero di non dover considerare a rischio anche i 2 milioni e mezzo per la nostra centrale"

Apprendo dalla stampa della bocciatura da parte del Pd della proposta di una base condivisa di elisoccorso tra Arezzo e l'isola d'Elba portata in aula dal consigliere Landi della Lega. Se quello che leggo è vero – e mi pare sia ovvio lo sia – allora siamo di fronte all'ennesima dimostrazione di come il Partito Democratico non perda mai occasione per sacrificare proprio il territorio aretino anche grazie al Pd di Arezzo, e ciò vale non solo per la Città ma proprio per tutta la provincia comprese quelle aree interne che oggi sono vulnerabili e che avrebbero potuto avere una risposta di maggior sicurezza sanitaria.

