Tamponamento in viale d' Annunzio schianto tra due automobili FOTO

Scontro tra due automobili in viale d'Annunzio a Pescara sotto al semaforo all'incrocio con via Italica. Coinvolte nel sinistro una Renaul Megane station wagon e una Opel Mokka. La prima, alla guida della quale c'era un uomo, ha tamponato con violenza la seconda al cui volante c'era una donna. 🔗 Ilpescara.it

Viale D'Annunzio, ancora una spaccata a Firenze: i ladri scappano col fondo cassa - Firenze, 17 febbraio 2025 - Furto con spaccata in un negozio di casalinghi a Firenze e ladri in fuga con il fondo cassa. E' accaduto la notte scorsa, tra domenica e lunedì, in viale Gabriele d'Annunzio. A dare l'allarme al 112 Nue, intorno alle 1, il titolare dell'emporio. Sul posto è intervenuta una volante. I malviventi, secondo quanto ricostruito, dopo aver infranto con un tombino la vetrina sono entrati nel negozio portando via il contenuto della cassa: 800 euro. 🔗lanazione.it

Partono a Francavilla al Mare i lavori di ripristino dei marciapiedi su viale Nettuno e via d’Annunzio - Sono iniziati oggi, 18 marzo 2025, a Francavilla al Mare i lavori di ripristino dei marciapiedi su viale Nettuno e via d’Annunzio. Si tratta di una riqualificazione che riguarda l’area dall’incrocio di via Spalato fino alla rotonda Michetti. Questo intervento, richiesto da decenni, si rende... 🔗chietitoday.it

La segnalazione di un lettore: "Aiuole abbandonate in viale Luisa d'Annunzio dopo la fine del G7"[FOTO] - Un nostro lettore ci ha segnalato il degrado e l'erba incolta nelle aiuole lungo viale d'Annunzio a Pescara, che invece erano state perfettamente sistemate in occasione del G7 del mese di ottobre del 2024 ma che appaiono incolte e senza manutenzione... 🔗ilpescara.it

Nuova rotonda in viale d’Annunzio. E al via il restyling delle strade - Si gira in tondo al Marano dove ieri è entrata in funzione la nuova rotonda all’incrocio tra viale d’Annunzio e viale Angeloni. Sarà la porta nord della città. Per vedere completati i ... 🔗ilrestodelcarlino.it

In viale d’Annunzio parte il cantiere per i nuovi marciapiedi - Sono partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi in viale D’Annunzio, nel tratto compreso tra piazzale Azzarita e il porto... Sono partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi in viale D ... 🔗ilrestodelcarlino.it