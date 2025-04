Tamango | essere radicali come bambini alti un metro e trenta

«Nel 2018 carico una storia su Instagram. "Voglio fare una band". Abbiamo cominciato a beccarci tutti i sabati a casa mia: mio padre suona in un piccolo studio in casa. All'inizio eravamo solo in tre: Alberto, Federico, e Marcello. Facevamo trap. Il sabato era l'appuntamento fisso: dopo l'ultima lezione si pranzava insieme, da me». come nascono i Tamango? Non c'era un progetto: eravamo noi che ci vedevamo il pomeriggio e facevamo cose a caso, insieme. Era proprio un hobby. Abbiamo iniziato nel 2020, quando abbiamo deciso che volevamo far uscire delle canzoni. Eravamo sempre noi tre, fino a che l'anno dopo abbiamo realizzato il primo EP. Poi il primo "tour", e per quello ci serviva una band. Alberto ha chiesto ai suoi compagni di collegio, e quindi tutti gli studenti fuori sede di Lecce, ha iniziato a far parte della band.

Il collettivo mischia poesia, provincia e rivoluzione. Dalle prove dopo scuola a "Rampallonata", il loro primo tour negli stadi