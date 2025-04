Talenti da tutta Europa a Rimini | il Linussio di Codroipo in lizza per il titolo del Cooking Quiz

Rimini per la finale internazionale del Cooking Quiz. L'appuntamento è fissato per lunedì 5 maggio alle ore 14 presso il Palasport Flaminio. La nona edizione del concorso culinario studentesco ha quest'anno una portata europea. 🔗 Udinetoday.it - Talenti da tutta Europa a Rimini: il "Linussio" di Codroipo in lizza per il titolo del Cooking Quiz La passione per la cucina e il confronto tra culture si accendono aper la finale internazionale del. L'appuntamento è fissato per lunedì 5 maggio alle ore 14 presso il Palasport Flaminio. La nona edizione del concorso culinario studentesco ha quest'anno una portata europea. 🔗 Udinetoday.it

Ecco i maestri dei sapori. I premi dello Scappi ai talenti di tutta Europa - Un successo internazionale. La 24esima edizione del Concorso "Bartolomeo Scappi" è andata in archivio mercoledì con una popolatissima serata di Gala conclusiva con tanti ospiti ma soprattutto alla presenza di tutti gli studenti dei 14 istituti arrivati dall’Italia e dall’Europa in riva al Sillaro per non mancare all’appuntamento. Sei quest’anno sono stati i partecipanti italiani, i due romagnoli Malatesta di Rimini e Savioli di Riccione, lo Stringher di Udine, il Vasari di Figline Valdarno, il Vergani di Ferrara e il sardo Costa Smeralda di Arzachena, nel sassarese. 🔗ilrestodelcarlino.it

