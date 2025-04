Tajani | ' Tregua violata 200 volte sosteniamo proposta USA per cessate il fuoco'

"Una tregua di tre giorni che poi viene violata in 200 casi non ha significato. Non può essere questa la risposta che la Russia dà alla proposta americana. La proposta americana va in tutt'altra direzione, noi la sosteniamo: dobbiamo arrivare a un cessate il fuoco perché poi Zelensky e Putin possano mettersi seduti attorno a un tavolo per raggiungere un obiettivo più ambizioso che quello della pace." Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Congresso del Ppe.

Nuovo raid Israele in Libano, ira Beirut: “Violata tregua”. Razzo da Gaza, sirene a Sderot - (Adnkronos) – Una "chiara violazione" dell'accordo di tregua che era entrato in vigore lo scorso novembre per porre fine alle ostilità tra Israele e Hezbollah libanesi. Il premier libanese Nawaf Salam bolla così il raid israeliano che nelle scorse ore ha colpito la periferia sud di Beirut, come riportano i media del Paese dei Cedri. […] 🔗periodicodaily.com

La tregua crolla, Israele attacca Gaza con l’ok di Trump: «200 morti». Gli Usa: «Hamas ha scelto la guerra» - La tregua crolla. Israele attacca Gaza. Nella notte del 18 marzo Tel Aviv riprende le operazioni militari contro Hamas dopo che il gruppo militante palestinese ha respinto la proposta Usa di estendere il cessate il fuoco. Dopo «il ripetuto rifiuto» di Hamas di «rilasciare i nostri ostaggi e di tutte le proposte ricevute dall’inviato del presidente Usa, Steve Witkoff, e dai mediatori», fa sapere il premier Benjamin Netanyahu, insieme al ministro della Difesa Israel Katz, ha ordinato all’Idf di «agire con forza» nell’enclave palestinese, «prendendo di mira obiettivi in tutta la Striscia». 🔗open.online

Vertice a Chigi sull’Ucraina dopo lo scontro Lega-Tajani. ‘Serve l’Onu per la tregua. Soldati italiani? No, Caschi Blu’ - Un’ora per ribadire il fermo posizionamento atlantista e la necessità che in Ucraina si torni a valorizzare il ruolo delle Nazioni Unite per giungere a un cessate il fuoco. È quanto emerge dal vertice di governo a Palazzo Chigi, a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per riallinearsi come governo sul dossier, dopo le polemiche dei giorni scorsi, con la Lega all’attacco del ministro degli Esteri e la dura replica del fondatore di Forza Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

