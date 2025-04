Tajani | Salvini su Ungheria fuori Cpi? Opinione sua Italia non esca

Ungheria è una "Opinione legittima", "io non credo che dovremmo uscire dalla Corte penale internazionale. Un altro conto è fare delle osservazioni, altro è uscire. Però l'adesione è libera, non si può obbligare nessuno". Lo ha detto il ministro degli Esteri, e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda a margine del congresso del Ppe a Valencia.Quanto a Matteo Salvini, che ha detto di apprezzare la decisione ungherese, il vice premier ha osservato: "È una sua Opinione, non devo commentare l'Opinione di tutti, io ho una Opinione differente, l'Italia deve rimanere nella Corte penale". 🔗 Quotidiano.net - Tajani: Salvini su Ungheria fuori Cpi? Opinione sua, Italia non esca Valencia (Spagna), 29 apr. (askanews) - Quella dell'è una "legittima", "io non credo che dovremmo uscire dalla Corte penale internazionale. Un altro conto è fare delle osservazioni, altro è uscire. Però l'adesione è libera, non si può obbligare nessuno". Lo ha detto il ministro degli Esteri, e segretario di Forza, Antonio, rispondendo a una domanda a margine del congresso del Ppe a Valencia.Quanto a Matteo, che ha detto di apprezzare la decisione ungherese, il vice premier ha osservato: "È una sua, non devo commentare l'di tutti, io ho unadifferente, l'deve rimanere nella Corte penale". 🔗 Quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Tajani: Salvini su Ungheria fuori Cpi? Sua opinione, no uscita Italia - Valencia, 29 apr. (askanews) – Quella dell’Ungheria è una “opinione legittima”, “io non credo che dovremmo uscire dalla Corte penale internazionale. Un altro conto è fare delle osservazioni, altro è uscire. Però l’adesione è libera, non si può obbligare nessuno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda a margine del congresso del Ppe a Valencia. 🔗ildenaro.it

Ungheria, il Parlamento vota per abbandonare la Corte de L’Aia. Salvini: ‘Scelta di libertà’. Tajani: Opinione sua’ - Dopo l’accoglienza riservata al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, raggiunto da un mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale, l’Ungheria formalizza ciò che, di fatto, aveva già messo in atto: il Parlamento di Budapest ha approvato la proposta del governo di Viktor Orban di ritirare il Paese dal Tribunale de L’Aia. Una decisione preannunciata in aprile proprio nel corso della visita del premier di Tel Aviv e che il ministro degli Esteri, Peter Szijjártó, ha motivato definendo la Cpi “un’istituzione politicizzata” che avrebbe perso imparzialità e credibilità. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ungheria si ritira dalla Cpi, Salvini difende Orban ma Tajani frena: “Italia rimane” - In post su X pubblicato dal vicepremier leghista Matteo Salvini, che commenta la scelta di Istanbul di uscire dalla Corte penale internazionale, si legge: "Scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio". L'articolo Ungheria si ritira dalla Cpi, Salvini difende Orban ma Tajani frena: “Italia rimane” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Approfondimenti da altre fonti

Tajani: Salvini su Ungheria fuori Cpi? Sua opinione, no uscita Italia; Salvini: “Ungheria via da Cpi? Scelta di giustizia e libertà”. Tajani si dissocia: “Opinione sua”; Ungheria, il Parlamento vota per abbandonare la Corte de L’Aia; Tajani: Salvini su Ungheria fuori Cpi? Opinione sua, Italia non esca. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tajani: Salvini su Ungheria fuori Cpi? Sua opinione, no uscita Italia - Valencia, 29 apr. (askanews) – Quella dell’Ungheria è una “opinione legittima”, “io non credo che dovremmo uscire dalla Corte penale internazionale. Un altro conto è fare delle osservazioni, altro è u ... 🔗askanews.it

Salvini: “Ungheria via da Cpi? Scelta di giustizia e libertà”. Tajani si dissocia: “Opinione sua” - Il vicepremier leghista commenta la decisione del Parlamento di Budapest che ha votato a favore del ritiro dalla Corte penale internazionale. Risponde il ... 🔗msn.com

Ungheria, il Parlamento vota per abbandonare la Corte de L’Aia. Salvini: ‘Scelta di libertà’. Tajani: Opinione sua’ - Anche la mossa dell'esecutivo Orban diventa un pretesto per far affiorare le divisioni all'interno del governo italiano, col leader leghista contro la Cpi ... 🔗ilfattoquotidiano.it