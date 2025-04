Tajani | Italia deve rimanere nella Cpi ho opinioni differenti da Salvini

Tajani, a margine del congresso del Ppe a Valencia, in merito alla decisione dell’Ungheria di uscire dalla Cpi. Il vicepremier ha anche commentato le parole del leader leghista Matteo Salvini, che ha definito quella del governo di Viktor Orban una scelta di “giustizia e libertà”: “Quella di Matteo Salvini è una sua opinione, io non devo commentare le opinioni di tutti”, “io ho opinioni differenti” e credo che l’Italia debba “rimanere nella Cpi”, ha affermato. 🔗 Lapresse.it - Tajani: “Italia deve rimanere nella Cpi, ho opinioni differenti da Salvini” “Non credo che dovremmo uscire dalla Corte Penale Internazionale. Un conto è fare delle osservazioni, un altro è uscire. Però l’adesione è libera, quindi se uno vuole uscire può uscire”. Così il ministro degli Esteri, Antonio, a margine del congresso del Ppe a Valencia, in merito alla decisione dell’Ungheria di uscire dalla Cpi. Il vicepremier ha anche commentato le parole del leader leghista Matteo, che ha definito quella del governo di Viktor Orban una scelta di “giustizia e libertà”: “Quella di Matteoè una sua opinione, io non devo commentare ledi tutti”, “io ho” e credo che l’debba “Cpi”, ha affermato. 🔗 Lapresse.it

Tajani: "La Borsa di Milano deve rimanere italiana, no a quotazioni all'estero" - "Guardiamo con preoccupazione a ciò che sta accadendo nella Borsa di Milano. Non vogliamo che le nostre aziende in futuro siano quotate in altri Paesi europei. La Borsa di Milano deve poter continuare a essere una Borsa italiana e milanese perché le aziende italiane devono essere quotate in Italia". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento di Forza Italia a Milano. "Invitiamo anche il ministro Giorgetti a fare in modo che la Borsa italiana resti in solide mani italiane senza l'invasione di altri e senza il trasferimento di quotazioni fuori dal nostro Paese", ... 🔗quotidiano.net

