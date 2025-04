Taglia di netto la coda al suo cane follia fuori da un bar di Castelfranco

Tagliato la coda del proprio cane all'esterno di un bar di Castelfranco Emilia. A denunciarlo sono le guardie zoofile dell'Oipa di Modena, intervenute su segnalazione del titolare del locale."Max, un border collie dolcissimo, è stato trovato in stato di shock, ricoperto di sangue".

Esce dal bar e taglia di netto la coda al suo cane con un coltello. Lui denunciato, l'animale ora è in cura - Non si sa per quale motivo l'uomo abbia compiuto il terribile gesto. L'animale, sanguinante e impaurito, è stato soccorso dalle guardie zoofile dell'Oipa e portato in una località sicura per la riabil ... 🔗msn.com

Taglia la coda al cane col coltello fuori dal bar, l’orrore a Modena: “Arrestatelo” - Le guardie zoofile della Organizzazione italiana protezione animali sono intervenute su richiesta del titolare del locale. “Max è un Border Collie mansueto e dolcissimo, lo abbiamo soccorso e sottratt ... 🔗msn.com