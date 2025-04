Tagle social e anti-capitalista Il Bergoglio d’Asia ci riprova

Tagle, 67 anni, è don Chito. Se potessero votare anche i laici, il pro prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione vincerebbe a mani basse. Merito del suo stile informale (per la rinuncia di Ratzinger arrivò in aeroporto in jeans e da vescovo si muoveva in bici). Vanta un forte successo in Rete sostanziato in 600mila follower su Facebook: è il più social fra i papabili. Critico del capitalismo, in tasca ha un dottorato in Teologia. Ha contribuito alla stesura della progressista Storia del Concilio Vaticano II della fucina bolognese. Al Sinodo sull’Eucarestia del 2005, in risposta al cardinale Angelo Scola, perorò la necessità di una revisione del celibato a fronte della penuria di preti.PRO Progressista, è considerato il Bergoglio dell’Asia, continente nel quale la Chiesa è in crescita. Quotidiano.net - Tagle, social e anti-capitalista. Il Bergoglio d’Asia ci riprova Leggi su Quotidiano.net Per gli amici il filippino Luis Antonio, 67 anni, è don Chito. Se potessero votare anche i laici, il pro prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione vincerebbe a mani basse. Merito del suo stile informale (per la rinuncia di Ratzinger arrivò in aeroporto in jeans e da vescovo si muoveva in bici). Vanta un forte successo in Rete sostanziato in 600mila follower su Facebook: è il piùfra i papabili. Critico del capitalismo, in tasca ha un dottorato in Teologia. Ha contribuito alla stesura della progressista Storia del Concilio Vaticano II della fucina bolognese. Al Sinodo sull’Eucarestia del 2005, in risposta al cardinale Angelo Scola, perorò la necessità di una revisione del celibato a fronte della penuria di preti.PRO Progressista, è considerato ildell’Asia, continente nel quale la Chiesa è in crescita.

