Szczesny o ter Stegen | chi gioca contro l'Inter

Szczesny, svincolato dalla Juventus,. 🔗 Dall`emergenza, all`abbondanza. A stagione già iniziata il Barcellona ha tesserato in fretta e furia Wojciech, svincolato dalla Juventus,. 🔗 Calciomercato.com

Szczesny Barcellona, Ter Stegen verso il ritorno: «Sono venuto qui per sostituirlo, non avrei alcun problema» - Con il ritorno di ter Stegen, Szczesny va verso la panchina? Le parole del portiere polacco: «Sono qui per aiutare la squadre, è la mia unica priorità» Wojciech Szczesny è diventato un vero e proprio talismano per il Barcellona, con ben 20 partite senza sconfitta, in cui ha collezionato 17 vittorie e 3 pareggi. Dopo […] 🔗calcionews24.com

Raphinha è una furia dopo il pareggio del Barcellona: proteste contro l'arbitro, spinte a Ter Stegen - L`ex Napoli Natan ha fermato la corsa del Barcellona alla vittoria della Liga: nell`ultimo turno del campionato spagnolo il Real Madrid ha perso... 🔗calciomercato.com

Ter Stegen divorzia dalla moglie Daniela e s’infuria con Radio Catalunya: «Falso che mi abbia tradito» - Il portiere del Barcellona Marc Ter Stegen si è separato dalla moglie Daniela Jehle. La separazione è stata resa ancor più chiacchierata dopo alcune indiscrezioni dei giornalisti Juliana Canet, Roger Carandell e Marta Montaner di Catalunya Radio. Hanno affermato che la fine del matrimonio tra il portiere e Daniela Jehle fosse dovuta all’infedeltà della donna. Attraverso un comunicato pubblicato su X e ripreso, tra gli altri, da Mundo Deportivo, Ter Stegen ha manifestato tutta la sua indignazione sulle indiscrezioni false fatte circolare. 🔗ilnapolista.it

Szczesny, titolarità Barça a rischio: riecco Ter Stegen. Chi con l'Inter? - L'ex Juve potrebbe perdere il posto: il portiere tedesco convocato già per la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid ... 🔗tuttosport.com

Barcellona, Ter Stegen torna tra i convocati. Gioca lui con l’Inter? - Il Barcellona ha annunciato il rientro del portiere tedesco che si è fatto male a settembre ed era stato sostituito da Szczesny ... 🔗fcinter1908.it