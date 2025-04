Svs corso gratuito per diventare volontari antincendio

corso gratuito per diventare volontari Aib (Anticendio boschivo). A organizzarlo la zona livornese Anpas, di cui fa parte Svs. Un corso aperto a tutti coloro che desiderano mettersi a disposizione delle associazioni del territorio per la prevenzione e la repressione degli incendi. 🔗 Livornotoday.it - Svs, corso gratuito per diventare volontari antincendio Al via unperAib (Anticendio boschivo). A organizzarlo la zona livornese Anpas, di cui fa parte Svs. Unaperto a tutti coloro che desiderano mettersi a disposizione delle associazioni del territorio per la prevenzione e la repressione degli incendi. 🔗 Livornotoday.it

