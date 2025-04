Sviluppo ecco i fondi La mappa dei progetti

Sviluppo, innovazione e industrializzazione delle imprese toscane della moda, con particolare attenzione alla subfornitura delle micro, piccole e medie imprese. Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale, così commenta: "Questa misura rappresenta una risposta concreta a un comparto in sofferenza, in attesa che il governo centrale faccia la sua parte. Il distretto della pelle del Valdarno, come tutta la filiera moda della nostra regione, costituisce un patrimonio unico. Lanazione.it - Sviluppo, ecco i fondi. La mappa dei progetti Leggi su Lanazione.it VALDERA - COMPRENSORIO CUOIOLa Toscana mette in campo misure a sostegno del sistema moda regionale, settore strategico per l’economia e l’identità del territorio. Con una variazione di bilancio, la giunta regionale ha istituito un fondo strategico per la competitività del sistema moda, mettendo in campo fino a 38,25 milioni di euro per il 2025. Il fondo sosterrà investimenti in ricerca,, innovazione e industrializzazione delle imprese toscane della moda, con particolare attenzione alla subfornitura delle micro, piccole e medie imprese. Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale, così commenta: "Questa misura rappresenta una risposta concreta a un comparto in sofferenza, in attesa che il governo centrale faccia la sua parte. Il distretto della pelle del Valdarno, come tutta la filiera moda della nostra regione, costituisce un patrimonio unico.

Se ne parla anche su altri siti

Terna, presentato il Piano di Sviluppo 2025-2034. Ecco tutte le novità - Interventi per rispondere alla crescente domanda di energia e per integrare le fonti rinnovabili. Sarà essenziale per transizione energetica e indipendenza 🔗ilgiornale.it

Sanità territoriale tra Cot, case e ospedali di comunità: ecco il modello Toscana. La mappa delle strutture coinvolte - Firenze, 12 marzo 2025 – In Toscana si sperimenta la nuova sanità territoriale. Prima del termine fissato per la conclusione e il collaudo di case e ospedali di comunità che affiancheranno le centrali operative territoriali (Cot), regia e vera novità della nuova architettura, prende il via un percorso di sperimentazione dei servizi di prossimità condiviso con i sindacati dei pensionati. Trentasei le strutture coinvolte in tutta la regione, tra Cot, case e ospedali di comunità, un pubblico composto da anziani e malati cronici e ovviamente i professionisti del sistema sanitario. 🔗lanazione.it

Green e digitale, ecco il rapporto di Sviluppo Lavoro Italia: Così la domanda nei Centri per l’Impiego - Sviluppo Lavoro Italia ha pubblicato il Rapporto “La domanda di lavoro per bacino di competenza dei Centri per l’Impiego realizzato dal Servizio Statistico della società, con un approfondimento su Green e Digitale, un’analisi molto approfondita realizzata nell’ambito del Programma Statistico Nazionale. “Il Rapporto – dichiara Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia – ha un duplice obiettivo: identificare con precisione le professioni green e digitali, utilizzando le classificazioni ufficiali nazionali ed europee, e stimare il grado di vocazione di ... 🔗ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Patto per la Puglia: ecco la mappa degli investimenti. A Bari il 23% e a Lecce il 22%; La viticoltura in Abruzzo, ecco la super mappa con le aree più vocate; Il piano strade della Regione parte dall’Oristanese, ecco la mappa dei nuovi cantieri; Startup, digitale, fondi Pnrr e giovani imprenditori: la mappa dell'innovazione in Umbria. 🔗Ne parlano su altre fonti

Contratti di sviluppo ZES: al via i fondi per il rilancio del Sud Italia - Le imprese interessate possono accedere ai fondi attraverso il meccanismo dei Contratti di Sviluppo. Le domande dovranno essere presentate telematicamente sul portale gestito da Invitalia ... 🔗msn.com

Ecco come le banche di sviluppo salveranno la finanza climatica - Avinash Persaud, consigliere speciale per i rischi climatici del presidente della Banca Interamericana di Sviluppo, sostiene la necessità di erogare più fondi alle banche multilaterali di sviluppo, ... 🔗energiaoltre.it

I Paesi europei tagliano gli aiuti allo sviluppo: cosa significa per i fondi per il clima - Alcuni Paesi che utilizzano un fondo per entrambi tendono a destinare i fondi a progetti climatici e a obiettivi di sviluppo più ampi, per creare una certa distinzione. Molti Paesi raggiungono i ... 🔗msn.com