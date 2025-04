Svezia | sparatoria nel centro di Uppsala ci sono feriti

centro di Uppsala, in Svezia, per una sparatoria. Testimoni hanno raccontato all’Aftonbladet di aver udito almeno cinque o sei spari che, secondo una prima ricostruzione, provenivano dall’interno di un salone da parrucchiere. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite. 🔗 Lapresse.it - Svezia: sparatoria nel centro di Uppsala, ci sono feriti Milano, 29 apr. (LaPresse) – È in corso un’operazione di polizia neldi, in, per una. Testimoni hanno raccontato all’Aftonbladet di aver udito almeno cinque o sei spari che, secondo una prima ricostruzione, provenivano dall’interno di un salone da parrucchiere. Secondo la polizia, diverse personerimaste ferite. 🔗 Lapresse.it

Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, diversi feriti: in corso una grossa operazione di polizia - Ci sarebbe stata una sparatoria nel centro di Uppsala, cittadina universitaria a 70 km a nord di Stoccolma. L'allarme è scattato poco dopo le ore 17 in seguito a diverse segnalazioni e ... 🔗msn.com

Sparatoria nel centro di Uppsala, diversi feriti - L'allarme è scattato poco dopo le ore 17 in seguito a diverse segnalazioni e sul posto si sta svolgendo una grossa operazione della polizia ... 🔗cdt.ch

