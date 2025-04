Svezia sparatoria a Uppsala | tre morti e diversi feriti È caccia all' uomo

caccia ad uno o più sospetti. Non si hanno al momento notizie sul numero esatto delle persone rimaste coinvolte e sulle loro condizioni 🔗 Ilgiornale.it - Svezia, sparatoria a Uppsala: tre morti e diversi feriti. È caccia all'uomo La polizia locale sta dando laad uno o più sospetti. Non si hanno al momento notizie sul numero esatto delle persone rimaste coinvolte e sulle loro condizioni 🔗 Ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

Sparatoria in Svezia, nella cittadina di Uppsala: «tre morti e diversi feriti». Posti di blocco e caccia all'uomo - A 70 chilometri da Stoccolma. In corso una vasta operazione di polizia. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Bloccati i mezzi pubblici 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, “tre morti” - Stoccolma, 29 aprile 2025 – Ci sarebbe stata una sparatoria nel centro di Uppsala, cittadina universitaria a 70 km a nord di Stoccolma. L'allarme è scattato poco dopo le ore 17 in seguito a diverse segnalazioni e sul posto si sta svolgendo una grossa operazione della polizia. Testimoni che hanno parlato con la radio di servizio pubblico svedese, Sveriges Radio, dicono di aver sentito spari nei pressi di un barbiere in una piazza centrale, poco distante dalla stazione ferroviaria. 🔗quotidiano.net

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: "Tre morti" - E' successo nella cittadina universitaria a 70 km a nord di Stoccolma. I media locali parlano di vittime e feriti 🔗tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: Tre morti; Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, “tre morti”; Sparatoria nel centro di Uppsala, tre morti; Media, 'tre morti nella sparatoria in Svezia'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, “tre morti” - Grossa operazione della polizia in corso. Media locali riportano la presenza di diverse ambulanze sul posto e la polizia ha confermato che ci sarebbero persone colpite ... 🔗msn.com

Svezia, sparatoria nella cittadina di Uppsala: tre morti e diversi feriti - La polizia locale sta dando la caccia ad uno o più sospetti. Non si hanno al momento notizie sul numero esatto delle persone rimaste coinvolte e sulle loro condizioni ... 🔗msn.com

Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, almeno tre morti - Sparatoria nel centro di Uppsala, cittadina universitaria a 70 km a nord di Stoccolma. Secondo i media locali ci sarebbero "tre morti". 🔗msn.com