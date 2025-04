Svezia e Finlandia nella Nato | Medvedev avverte di possibili rappresaglie russe

Nato, Svezia e Finlandia, sono diventati automaticamente "bersagli" delle forze russe in possibili rappresaglie anche con "una componente nucleare". Lo ha detto l'ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza, Dmitry Medvedev. Questi Paesi "ora si trovano in un blocco ostile a noi", ha sottolineato Medvedev, citato dall'agenzia Tass. "Questo significa che sono automaticamente diventati un bersaglio per le nostre forze armate, con possibili attacchi di ritorsione e persino una componente nucleare", ha affermato l'ex presidente.

Medvedev avverte: 'Peacekeeper della Nato in Ucraina significherebbero guerra' - La Russia ha ripetutamente affermato che non dovrebbero esserci "peacekeeper" della Nato in Ucraina. Se l'alleanza decidesse di aiutare Kiev in questo modo, significherebbe una guerra. Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, riporta la Tass. "Macron e Starmer fingono di essere stupidi - scrive su X -. Di volta in volta gli viene detto che i peacekeeper devono provenire da Stati non appartenenti alla Nato. 🔗quotidiano.net

Ucraina, Finlandia verso il ritiro dal trattato sulle mine antiuomo. La Polonia guida la missione di polizia aerea Nato nel Mar Baltico - Roma, 1 aprile 2025 – Mentre proseguono i contatti tra Russia e Stati Uniti sul cessate il fuoco in Ucraina e appare chiaro, come sottolinea il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che i temi in agenda "sono molto difficili e richiedono molto sforzo aggiuntivo", si accende la tensione in Europa e aumentano gli sforzi bellici dei paesi Nato. Al via oggi la missione di Air policing che prevede il pattugliamento dello spazio aereo di Lituania, Estonia e Lituania. 🔗quotidiano.net

Caccia Gripen, la Svezia schiera in Polonia i jet più veloci per difendere i confini Nato. «Progettati per contrastare Mosca» - Per la prima volta nella sua storia, la Svezia invia i suoi caccia JAS 39 Gripen (Grifone) fuori dai propri confini per partecipare a una missione della Nato. Sei jet da combattimento,... 🔗ilmessaggero.it

