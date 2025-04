Svelata l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025 | il Grande Arrivo sarà un lungo tributo a Papa Francesco

tappa del Giro 2025, la partenza è stata posta ai Giardini Vaticani: "sarà un omaggio a Papa Francesco con una via altamente simbolico". Poi il passaggio dalla Porta del Perugino e via sulle strade di Roma, fino all'Arrivo nella cornice del Circo Massimo: "Una cartolina straordinaria per 700 milioni di spettatori collegati". 🔗 Il prossimo 1 maggio in occasione dell'ultimadel, la partenza è stata posta ai Giardini Vaticani: "un omaggio acon una via altamente simbolico". Poi il passaggio dalla Porta del Perugino e via sulle strade di Roma, fino all'nella cornice del Circo Massimo: "Una cartolina straordinaria per 700 milioni di spettatori collegati". 🔗 Fanpage.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Almeida si prende vittoria e maglia di leader - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 17.24: Joao Almeida si prende tutto. Tappa e maglia per il portoghese, che ha ora 30 secondi di vantaggio su Schachmann e 38 su Lipowitz. Quarto Van Wilder a 49 secondi e quinto Skjelmose a 50. Il primo degli italiani è proprio Simone Velasco con 2 minuti e 18 secondi di ritardo. 17.22: Almeida si è imposto con 28 secondi di vantaggio su Del Toro e Schachmann. 🔗oasport.it

LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Penne - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Abruzzo. L’edizione 2025 della corsa a tappe, la numero 7, è iniziata ieri e si concluderà venerdì 18 con l’arrivo a Isola del Gran Sasso(Santuario di San Gabriele). La tappa di ieri ha confermato la straordinaria forza della UAE Team Emirates-XRG che ha collezionato l’ennesimo successo di una stagione fin qui ricca di soddisfazioni. 🔗oasport.it

