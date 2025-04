Thesocialpost.it - Supermercati in allerta: richiamato un salame per rischio di contaminazione

neiitaliani: un recente avviso di richiamo del Ministero della Salute mette in guardia i consumatori sulla possibile presenza di frammenti di spugna in un prodotto distribuito in tutta Italia. Questo richiamo precauzionale è stato emesso per salvaguardare la salute pubblica e prevenire rischi per i consumatori. I cittadini sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso.Alimentare: Un Problema Sempre più DiffusoIl prodotto in oggetto è si tratta di unstagionato prodotto dal Salumificio Ravanetti & C. Srl, che opera a San Michele Torre, in provincia di Parma. “La possibile presenza di corpi estranei in specifico frammenti di spugna”, così come riportato dallo stesso Ministero, varebbe per il singoloetichettato a peso variabile, relativo al lotto di produzione facente riferimento al 15 gennaio 2025. 🔗 Thesocialpost.it