Superenalotto-Superstar 68 | estrazione premi da 142k a jackpot 264M costi e regole

Superenalotto-Superstar numero 68, svoltosi il 29 aprile 2025, non si sono registrati né il numero “6” né il “51”, mentre una quota individuata dal punto 5 ha fruttato una vincita di 142.035,92 euro; il jackpot riservato ai punti 6 per l’estrazione successiva ammonta a 26,4 milioni di euro. Determinazione dei costi della schedina . L'articolo Superenalotto-Superstar 68: estrazione, premi da 142k a jackpot 26,4M, costi e regole è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Superenalotto-Superstar 68: estrazione, premi da 142k a jackpot 26,4M, costi e regole Nel concorsonumero 68, svoltosi il 29 aprile 2025, non si sono registrati né il numero “6” né il “51”, mentre una quota individuata dal punto 5 ha fruttato una vincita di 142.035,92 euro; ilriservato ai punti 6 per l’successiva ammonta a 26,4 milioni di euro. Determinazione deidella schedina . L'articolo68:da26,4M,è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 12 aprile 2025 - Estrazione VinciCasa oggi 12 aprile 2025. I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, sabato 12 aprile 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 12 aprile 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 APRILE 2025ESTRAZIONE ... 🔗tpi.it

Concorso DSGA, nelle Marche su oltre 700 domande superano la prova scritta in 68. Primi dati ufficiali - Dopo alcune anticipazioni ufficiose dei dati sull'esito della prova scritta del 10 aprile relativa al concorso per DSGA, arrivano i primi numeri ufficiali, che confermano: i candidati che hanno superato lo scritto sono pochi. L'USR Marche ha pubblicato l'elenco degli ammessi orali. L'articolo Concorso DSGA, nelle Marche su oltre 700 domande superano la prova scritta in 68. Primi dati ufficiali sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Serie A, Simonelli: "Obiettivo valorizzare i giovani, il talento c'è. Spero il governo premi chi investe con degli incentivi" - All`interno dell`evento SFS Snack di Milano dedicato al calcio giovanile che si è tenuto presso l`Arena Civica di Milano, il presidente della... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

​Estrazioni Lotto e Superenalotto di martedì 29 aprile 2025: numeri vincenti e quote. Centrato un 5 da 142mila; SuperEnalotto: vinti oltre 156mila euro in Liguria; SuperEnalotto estrazione di oggi martedì 22 aprile: diretta dei numeri vincenti e quote; Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi lunedì 28 aprile: tutti numeri vincenti e le quote. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 29 aprile - (Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto-Superstar numero 68 di oggi, 29 aprile 2025. Un punto '5' si è aggiudicato una quota unitaria di 142.035,92 euro. Il jackpot per il prossimo ... 🔗msn.com

Lotteria Italia, oggi estrazione biglietti vincenti: più premi, a che ora controllare le vincite (e dove) - Vediamo insieme tutti i dettagli dell’edizione 2024, dagli orari dell’estrazione ai premi, passando per le informazioni utili per controllare i biglietti. L’estrazione finale della Lotteria ... 🔗msn.com