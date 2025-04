Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 29 aprile

Superenalotto-Superstar numero 68 di oggi, 29 aprile 2025. Un punto '5' si è aggiudicato una quota unitaria di 142.035,92 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 26,4 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del Superenalotto prevede 1 colonna (1 .

