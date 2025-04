Superbike Nicolò Bulega e la consapevolezza di essere il capobranco Imporrà la legge del più forte?

Superbike. Si correrà a Cremona, dove saranno particolarmente attesi un paio di centauri originari del nostro Paese. In primis, Nicolò Bulega, battistrada della classifica generale con 21 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e 28 su Andrea Locatelli.Un margine che però avrebbe potuto essere ben più ampio se la sua Ducati non avesse deciso di abbandonarlo due volte in quella (per lui) maledetta domenica delle Palme. Senza inconvenienti tecnici, il distacco del turco sarebbe di almeno 54 lunghezze e quello sul bergamasco di più di 60! Però con i "se" non si fa la storia, quella è determinata solo dai fatti.Cionondimeno, i "se" possono essere utili per capire i reali rapporti di forza. Per quanto visto sinora, il venticinquenne emiliano ha davvero tutte le carte in regola per laurearsi Campione del Mondo.

Superbike, Nicolò Bulega: è l’anno giusto per la vittoria del Mondiale? - La stagione 2025 di Superbike è cominciata con un segnale forte e chiaro: Nicolò Bulega ha cambiato registro. Dopo il secondo posto del Mondiale dello scorso anno, il pilota emiliano ha confermato quello che si era visto nei test e ha fatto incetta di vittorie a Phillip Island nel GP d’Australia, vincendo entrambe le gare e la Superpole Race. Un Mondiale che ha mostrato subito la grandissima competitività da parte della Ducati, con Bulega in primis che ha dominato la scena ed è sembrato avere un margine a tratti quasi imbarazzante rispetto agli avversari, che sarà da valutare in altri ... 🔗oasport.it

Superbike, Nicolò Bulega: “Soddisfatto del risultato, domani lotterò ancora contro Razgatlioglu” - Un bellissimo duello in gara-1 a Portimao (Portogallo) tra Nicolò Bulega (Ducati ufficiale) e Toprak Razgatlioglu (BMW), seconda tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tecnico circuito lusitano, la coppia ha fatto una grande differenza, mettendo in mostra un passo ineguagliabile. Una prima manche che si è decisa sul filo dei centesimi. Arrivo in volata, che ha sorriso a Toprak, ma Bulega si è detto molto soddisfatto della seconda piazza su un tracciato che l’anno scorso aveva sempre visto sorridere il turco, ma con un differenziale di prestazione superiore. 🔗oasport.it

Superbike, Nicolò Bulega al comando nella FP1 in Portogallo. Bassani e Iannone ok, Razgatlioglu fermo - Nicolò Bulega ha incominciato brillantemente il weekend riservato al GP del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Portimao. Il centauro della Ducati, reduce dalla tripletta firmata in Australia qualche settimana fa, ha percorso venti giri in terra lusitana e ha stampato un brillante 1:40.977, firmando così il miglior tempo nella FP1 precedendo i appena 19 millesimi il compagno di squadra Alvaro Bautista. 🔗oasport.it

