Super walls 2025 | il sogno prende vita sui muri di Padova e provincia

Padova la quarta edizione di Super walls, la Biennale di Street Art che dal 17 maggio al 1° giugno 2025 colorerà Padova e 12 comuni della provincia con 33 nuovi murales realizzati da 29 street artist provenienti da tutto il mondo.

Super walls 2025: il sogno prende vita sui muri di Padova e provincia; Biennale di Street Art, il sogno prende vita sui muri di Padova; SUPER WALLS ARRIVA SUI MURI DI PADOVA E PROVINCIA; Padova, la IV edizione della Biennale di Street Art dal 17 maggio.

Biennale di Street Art, il sogno prende vita sui muri di Padova - Padova e provincia tornano a trasformarsi in una galleria d'arte a cielo aperto con la quarta edizione di Super Walls, la Biennale di Street Art che dal 17 maggio al 1° giugno 2025 colorerà 33 grandi ... 🔗msn.com

padova e provincia si trasformano nella biennale super walls con 33 murales dal 17 maggio al 1° giugno 2025 - Padova ospita la quarta edizione di Super Walls, con 29 artisti internazionali che realizzeranno 33 murales dal tema “Il Sogno”, trasformando spazi urbani in gallerie d’arte a cielo aperto. 🔗gaeta.it

