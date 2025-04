Suo figlio ha investito una donna incinta | servono 10mila euro | ma era una truffa presi

figlio ha investito una donna incinta: servono 10mila euro per pagare un avvocato". Ma era una truffa e per fortuna i carabinieri sono arrivati in tempo riuscendo a evitare che l'ennesima persona anziana incappasse nella rete di questi ormai sempre più frequenti raggiri. 🔗 Brindisireport.it - "Suo figlio ha investito una donna incinta: servono 10mila euro": ma era una truffa, presi BRINDISI - "Suohaunaper pagare un avvocato". Ma era unae per fortuna i carabinieri sono arrivati in tempo riuscendo a evitare che l'ennesima persona anziana incappasse nella rete di questi ormai sempre più frequenti raggiri. 🔗 Brindisireport.it

"Suo figlio ha investito una bambina, servono soldi". Truffano un'anziana ma vengono arrestati - Due ragazzi di 22 anni italiani, sono stati arrestati dalla polizia di stato mentre viaggiavano in autostrada all'altezza di Orvieto. I due stavano scappando in macchina dopo aver truffato una donna di 78 anni a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. La truffa e l'arresto Nel pomeriggio del 7...

«Suo figlio ha investito una bambina». Il falso avvocato si fa consegnare soldi, oro e fede nuziale ma viene preso e denunciato assieme a una donna - BELFORTE - Ieri mattina a Belforte del Chienti un 89enne, mentre si trovava in casa insieme alla propria moglie, è stato contattato sul numero fisso di casa da un finto maresciallo dei...

"Suo figlio ha investito una bambina", poi mettono a segno la truffa e scappano: bloccati due ventenni - Altri due giovanissimi, entrambi 22enni italiani, sono stati arrestati dalla polizia di Stato in autostrada all'altezza di Orvieto durante la loro fuga in macchina dopo aver truffato una donna di 78 anni a Sansepolcro. Nel pomeriggio del 7 febbraio scorso, dalla sala radio era arrivata alle...

