Summer jobs al Centro Impiego di San Severo | si cercano più di 100 lavoratori

Centro per l'Impiego di San Severo organizza e promuove Summer jobs, un Recruiting Day dedicato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nei settori del turismo, della ristorazione e del commercio. L'evento si svolgerà martedì 06 maggio 2025, a partire dalle ore 9.30, presso la sede.

