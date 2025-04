Sulle strade di San Colombano | da Bobbio all’Eremo di San Michele tra storia natura e spiritualità

spiritualità, natura e storia a cura di CoolTour in collaborazione con Art&Trekking.CoolTour presenta una proposta unica dedicata agli amanti della natura, della storia e della spiritualità: sabato 3 maggio 2025, prende vita l’iniziativa "Eremita per un. 🔗 Ilpiacenza.it - "Sulle strade di San Colombano": da Bobbio all’Eremo di San Michele tra storia, natura e spiritualità Sabato 3 maggio 2025 un’escursione traa cura di CoolTour in collaborazione con Art&Trekking.CoolTour presenta una proposta unica dedicata agli amanti della, dellae della: sabato 3 maggio 2025, prende vita l’iniziativa "Eremita per un. 🔗 Ilpiacenza.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiera di San Giuseppe: modifiche alla viabilità, divieti e strade chiuse - Modifiche alla viabilità in arrivo a Bolzaneto, in Valpolcevera, per la Fiera di San Giuseppe, appuntamento molto atteso della tradizione che si svolgerà domenica 16 marzo con le sue bancarelle di merci varie e dolci. Dunque il 16, per l'intera giornata (dalle 00 alle 24) entreranno in vigore... 🔗genovatoday.it

Cusano Mutri, strade comunali dissestate: l’opposizione presenta interrogazione su via San Felice - Tempo di lettura: < 1 minuto«La minoranza consiliare di Cusano Mutri “Nuova Cusano”, costituita dal capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato una nuova interrogazione, la n. 20/2025 per segnalare, ancora una volta, lo stato di grave abbandono in cui versa la viabilità comunale, con particolare riferimento a Via San Felice, dove da anni si verifica un costante scorrimento d’acqua di dubbia provenienza, che, anche a causa delle zanelle laterali ostruite, ha reso il tratto stradale sempre più impraticabile e pericoloso. 🔗anteprima24.it

Giallo a San Colombano: allarme per un forte odore in zona Pilastrello, ma non è una fuga di gas - San Colombano al Lambro (Milano), 5 marzo 2025 – Forte odore nauseabondo nelle case di un intero quartiere, scatta l’allarme, ma si esclude la fuga gas. E’ mistero sull’origine del disagio, continua l’ispezione per far luce sull’accaduto. Una schiera di addetti stanno cercando di chiarire l’origine di quanto segnalato, a partire dalle 4.30 di oggi martedì 5 marzo da parecchi cittadini di San Colombano al Lambro. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

“Eremita per un giorno. Sulle strade di San Colombano”; Rally della Lanterna: le modifiche alla viabilità e ai bus; Serie di eventi a Bobbio fino al 22 agosto 2024; Musicisti, circensi e artisti di strada: è il Bobbio Buskers Festival. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sul Cammino di San Colombano guidati dall'acqua - Nel piacentino si conclude il cammino di San Colombano, nel tratto da Milano a Bobbio, 8 tappe per 156 chilometri ... 🔗rainews.it