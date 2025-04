Suicidio assistito Laura Santi | Verso la Svizzera dopo l’ok la mia Regione non dà il farmaco

Repubblica.it - Suicidio assistito, Laura Santi: “Verso la Svizzera, dopo l’ok la mia Regione non dà il farmaco” La donna affetta da sclerosi multipla: “Sto peggiorando, le mie giornate sono una tortura e ho bisogno di morire subito” 🔗 Repubblica.it

