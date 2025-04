Sud studio di Unimpresa | Con il credito d’imposta crescono lavoro investimenti e prestiti bancari

credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ha avuto un impatto positivo e misurabile sull’economia del Sud Italia nel periodo 2016-2020. Ogni euro di agevolazione fiscale ha attivato 1,1 euro di investimenti privati, con un totale di quasi 1,3 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi generati a fronte di 1,2 miliardi di credito d’imposta effettivamente utilizzati dalle imprese. Il beneficio si è concentrato soprattutto tra le imprese più piccole e nei settori dei servizi, mentre l’efficacia è risultata nulla per le grandi imprese e in ambito industriale. Tra gli effetti indiretti più rilevanti si segnala l’aumento medio del credito bancario concesso alle imprese beneficiarie (+18%), la crescita dell’occupazione con un incremento del numero di dipendenti pari al 7,7% e un aumento significativo anche delle immobilizzazioni immateriali, considerate un indicatore di attività in ricerca e sviluppo. 🔗 Ilper glinel Mezzogiorno ha avuto un impatto positivo e misurabile sull’economia del Sud Italia nel periodo 2016-2020. Ogni euro di agevolazione fiscale ha attivato 1,1 euro diprivati, con un totale di quasi 1,3 miliardi di euro diaggiuntivi generati a fronte di 1,2 miliardi dieffettivamente utilizzati dalle imprese. Il beneficio si è concentrato soprattutto tra le imprese più piccole e nei settori dei servizi, mentre l’efficacia è risultata nulla per le grandi imprese e in ambito industriale. Tra gli effetti indiretti più rilevanti si segnala l’aumento medio delo concesso alle imprese beneficiarie (+18%), la crescita dell’occupazione con un incremento del numero di dipendenti pari al 7,7% e un aumento significativo anche delle immobilizzazioni immateriali, considerate un indicatore di attività in ricerca e sviluppo. 🔗 Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Musica, da Chigiana e Mediocredito 20 borse studio ai talenti del Sud - Venti borse di studio per consentire ai giovani talenti della musica delle regioni del Mezzogiorno di frequentare i prestigiosi corsi estivi di alto perfezionamento. L’assegnazione è il frutto dell’accordo tra Accademia Chigiana di Siena, Mediocredito Centrale e Bdm Banca che si rinnova e si amplia dopo il successo dello scorso anno. Quest’anno le borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna andranno ai musicisti emergenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che saranno ammessi alla Chigiana Summer Academy 2025. 🔗ildenaro.it

Agli studenti del Sud sottratti due anni di studio tra Infanzia e Primaria. La denuncia: “Dirigenti non fanno richiesta per tempo prolungato ed enti non stanziano fondi” - Michele Mileto, segretario provinciale di Reggio Calabria del sindacato Sinatas-Fgu Gilda Unams, ha evidenziato una situazione di crescente criticità per il sistema scolastico pubblico della sua regione, che diventa emblema di una situazione diffusa nel Sud Italia. L'articolo Agli studenti del Sud sottratti due anni di studio tra Infanzia e Primaria. La denuncia: “Dirigenti non fanno richiesta per tempo prolungato ed enti non stanziano fondi” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Morta dopo una liposuzione, indagato il chirurgo che l’ha operata nello studio privato - Roma, 23 marzo 2025 – È indagato il medico che ha effettuato la liposuzione sulla 62enne Simonetta Kalfus, morta il 18 marzo scorso dopo quattro giorni in coma vegetativo. Lo si apprende da fonti investigative. L'intervento era stato eseguito in uno studio privato in zona Tuscolana a Roma, ma poco dopo erano cominciati i dolori e la febbre, fino a che la situazione non è precipitata e si è reso necessario il ricovero all'ospedale Grassi di Ostia. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Unimpresa: al Sud con il credito d’imposta crescono occupazione, investimenti e prestiti bancari; Unimpresa, il tax credit ha avuto impatti positivi sull’economia del Sud; BANCHE, 132 MILIARDI DI UTILI IN 4 ANNI, ORA TASSI IN CALO E CREDITO FAMIGLIE IN RIPRESA; Resto al Sud 2025: cosa finanzia, chi può richiederlo, come funziona • In. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Unimpresa: al Sud con il credito d’imposta crescono occupazione, investimenti e prestiti bancari - Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ha avuto un impatto positivo e misurabile sull’economia del Sud Italia nel periodo 2016-2020. Ogni euro di agevolazione fiscale ha attivato 1, ... 🔗giornaledellepmi.it

Unimpresa, il tax credit ha avuto impatti positivi sull’economia del Sud - A fronte di un sostegno pubblico complessivo pari a circa 1,2 miliardi di euro, le imprese beneficiarie hanno generato investimenti aggiuntivi per quasi 1,3 miliardi ... 🔗italiaoggi.it

PA, Unimpresa: più servizi pubblici online, ma resta divario Nord-Sud - (Teleborsa) - Negli ultimi tre anni, le amministrazioni locali italiane hanno fatto passi da gigante nel processo di digitalizzazione, ma il divario tra Nord e Sud del Paese resta ... un’analisi del ... 🔗finanza.repubblica.it