Sud Chiama Nord | Siamo la prima forza politica in provincia di Messina successo anche nelle altre province

Chiama Nord si conferma prima forza politica in provincia di Messina, con oltre 24.000 punti di voti ponderati e quattro consiglieri eletti nel nuovo Consiglio provinciale: Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro, Carmelina Bambara e Daniela Zirilli, a sostegno del sindaco Federico Basile. Un. 🔗 Messinatoday.it - Sud Chiama Nord: "Siamo la prima forza politica in provincia di Messina, successo anche nelle altre province" "Sudsi confermaindi, con oltre 24.000 punti di voti ponderati e quattro consiglieri eletti nel nuovo Consigliole: Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro, Carmelina Bambara e Daniela Zirilli, a sostegno del sindaco Federico Basile. Un. 🔗 Messinatoday.it

Oltre duemila partecipanti all’assemblea costituente di Sud Chiama Nord. Cateno De Luca: “La mia metamorfosi per costruire il futuro della Sicilia” FOTO|VIDEO - Un successo di partecipazione per l’evento organizzato da Sud Chiama Nord all’Hotel San Paolo Palace di Palermo. Oltre duemila persone hanno preso parte all’Assemblea Costituente del progetto “La Sicilia che Vorrei”, con 30 pullman giunti da tutta l’Isola, a testimonianza di un movimento sempre più radicato nel territorio e pronto a costruire un’alternativa politica concreta. In questa... 🔗feedpress.me

La chiusura della cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, Sud chiama Nord chiede una audizione urgente - Il gruppo parlamentare Sud Chiama Nord ha richiesto un'audizione urgente dell’Assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni per chiarire quanto emerso in merito al destino del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica (CCPM) di Taormina. Le recenti dichiarazioni del deputato Francesco Ciancitto... 🔗messinatoday.it

Nord chiama, Sud risponde. Nasce un’intesa “strategica” su industria e difesa tra Norvegia e Italia - La difesa comune e i rapporti bilaterali sono stati al centro del vertice tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, con il Primo Ministro del Regno di Norvegia, Jonas Gahr Støre. I due leader – si legge in una nota di Palazzo Chigi – “hanno discusso dell’impegno comune a rafforzare la già eccellente relazione bilaterale dando pieno seguito alla dichiarazione d’intenti sulla collaborazione commerciale tra Italia e Norvegia”. 🔗secoloditalia.it

Accordo Fratelli d'Italia con Sud chiama Nord? Castelli: Ipotesi strampalata, il percorso lo scegliamo con gli iscritti; De Luca lascia la segreteria nazionale di Sud chiama Nord e rilancia, parte il corteggiamento del centrodestra; Messina, presentata la lista di Sud chiama Nord per le provinciali di Messina; Evento Sud chiama Nord a Napoli, Castelli: «Pronti per le prossime regionali».

