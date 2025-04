Successo per Napoli Città Danzante | 3000 ballerini in Piazza del Plebiscito per la Giornata Internazionale della Danza

Napoli, 29 APRILE 2025 – È stata una straordinaria festa di arte e partecipazione quella andata in scena oggi a Napoli in occasione della Giornata Internazionale della Danza. L'iniziativa "Napoli Città Danzante", promossa dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Teatro di San Carlo con il sostegno del Ministero della Cultura, ha trasformato Piazza del Plebiscito in una gigantesca sala prove a cielo aperto, coinvolgendo quasi 3000 ballerini provenienti da scuole e associazioni del territorio. Alle 12.30, la Piazza si è animata con una lezione alla sbarra guidata da étoiles e solisti del Teatro di San Carlo, con la direzione della maître Clotilde Vayer. Il repertorio musicale ha spaziato da Gershwin a Prokofiev, ?ajkovskij e Minkus, con il pianista Nello Mallardo a curare gli arrangiamenti per l'evento.

