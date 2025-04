Subbuteo ottimo terzo posto per Francesco Mattiangeli al Major di Palma di Maiorca

ottimo terzo posto per Francesco Mattiangeli al Major FISTF di calcio da tavolo di Palma di Maiorca a squadre che si è svolto il 26 e 27 Aprile località nella quale nel 2022 aveva vinto l’Europa League . I Bologna Tigers (n. 11 del World Ranking) composti da David Gonzales, Gerardo Patruno. 🔗 Ternitoday.it - Subbuteo, ottimo terzo posto per Francesco Mattiangeli al Major di Palma di Maiorca peralFISTF di calcio da tavolo didia squadre che si è svolto il 26 e 27 Aprile località nella quale nel 2022 aveva vinto l’Europa League . I Bologna Tigers (n. 11 del World Ranking) composti da David Gonzales, Gerardo Patruno. 🔗 Ternitoday.it

