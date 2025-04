Su Netflix il viaggio delle coppie di The Four Season

Gli episodi della serie televisiva, disponibile su Netflix da giovedì primo maggio, sono otto, a due a due dedicati a una delle stagioni. C'è l'autunno, poi l'inverno, la primavera e l'estate: per ciascuna stagione un viaggio a sei. Infine, una variabile imprevista a rompere gli equilibri. Una delle tre coppie ha deciso, infatti, di divorziare.

‘Pechino Express’, il viaggio delle coppie: Estetici, Complici, Sorelle, Medagliati e Atlantiche - Giovedì 6 marzo parte su Sky e in streaming su NOW la nuova stagione di Pechino Express, lo show Sky Original firmato Banijay Italia che quest’anno si muove letteralmente fino al tetto del mondo. Dalla brezza dell’Oceano Pacifico alle vette da capogiro del Nepal, passando per giungle selvagge e altipiani da cartolina: la rotta 2025 è un’avventura estrema che dalle Filippine ci porta al nord della Thailandia, fino a sfiorare gli ottomila metri. 🔗funweek.it

Pechino Express 2025 al via stasera su Sky e NOW: i concorrenti, le coppie, i Paesi e le tappe del viaggio - Al via stasera su Sky e in streaming su NOW, la nuova edizione di Pechino Express - Fino al tetto del mondo. Oltre 6mila chilometri di percorso attraverso l'Asia meridionale: ecco le coppie e l'itinerario. L'avventura sta per partire. Domani parte il viaggio di Pechino Express 2025, sottotitolo: Fino al tetto del mondo. Un percorso che si snoderà attraverso l'Asia meridionale, dalle Filippine fino al Nepal passando per la Thailandia. 🔗movieplayer.it

Il viaggio delle 9 coppie in gara, dall'isola di Palawan al Fortino Sant Isabel di Tay Tay - «Ci spostiamo, esploriamo, ci avventuriamo nei luoghi più estremi, attraversiamo i continenti per conoscere e conoscerci e viaggiando troveremo il continente in noi stessi. E non c’è viaggio migliore di quello di Pechino Express». Queste le parole con cui Costantino della Gherardesca inaugura stasera Pechino Express 2025 – Fino al tetto del mondo: nuova edizione in onda su alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con la prima puntata. 🔗iodonna.it

“The Four Seasons”: la nuova serie Netflix trama e cast - Scopri The Four Seasons, la nuova serie Netflix ricca di vicende, intrighi e amicizie messe alla prova. Disponibile dal 1° maggio! 🔗mondotv24.it

La nuova dramedy di Netflix “The Four Seasons”: un viaggio tra amicizie e matrimoni in crisi - Arriva su Netflix "The Four Seasons", una serie creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, che esplora le dinamiche di sei amici durante un weekend segnato da una separazione imminente. 🔗ecodelcinema.com

Netflix: 5 novità da non perdere a Maggio (l’ultima ti sorprenderà) - Maggio su Netflix si preannuncia ricco di emozioni, risate e riflessioni. Tra ritorni attesi, nuove stagioni e produzioni originali, la piattaforma offre una selezione variegata per tutti i gusti. Se ... 🔗domanipress.it