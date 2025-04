Studio su ‘Science Advances’ | una ricostruzione 3D analizza 25 anni di salute degli oceani

Un team di ricerca che ha coinvolto l’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Ismar) e la Stazione Zoologica ‘Anton Dohrn’ di Napoli (SZN) per la prima volta ha applicato un modello climatico a ricostruzioni 3D effettuato sulle osservazioni per comprendere lo stato dinegli ultimi 25: l’obiettivo era quantificare e descrivere la dinamica dei cambiamenti avvenuti nel racconto dell’arco temporale e il loro impatto sul fitoplancton e altri organismi marini. I risultati sono pubblicati su. Lo, si legge in una nota, ha adottato una metodologia empirica innovativa per identificare i comportamenti emergenti a lungo termine della dinamicaca ei loro effetti sugli organismi marini: in particolare, sono stati presenti in esame sei componenti fisici fondamentali per descrivere la dinamicastratici superficiali – temperatura, salinità, profondità dello strato mescolato superficiale, energia associata alle correnti orizzontali e verticali, energia immessa neglidal vento-, e un indicatore quantitativo dell’abbondanzaorganismi fitoplanctonici, le microalghe che costituiscono la base della catena alimentare e contribuire al sequestro della CO2 atmosferica”. 🔗 Ildenaro.it